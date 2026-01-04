Maduro’ya ihanet, burnunun dibinden geldi! Yerini CIA’ya bakın kim gammazlamış
ABD, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York'a getirdi. Maduro'nun yakalanmasına yol açan içerideki işbirlikçiler de belli oldu. İşte detaylar...
ABD hükümeti, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u kaçırdı. Venezuela'nın başkenti Karacas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
"Operasyonu televizyon dizisi gibi seyrettim" diyen ABD Başkanı Trump, baskın için "Çok iyilerini yaptık ama bunun gibisini hiç görmedim" ifadeleriyle tanımladı. Operasyona "Mutlak Kararlılık" adı verildi.
CIA, Maduro’nun yerini Venezuela hükûmetindeki adamlarının bildirdiğini açıkladı.
Öte yandan Maduro’yu ABD ordusunun özel görev birimi Delta Force’un yakaladığı açıklandı. ABD basınına göre ise operasyondan önce Maduro’nun güvenli evinin bire bir aynısı inşa edildi ve ağır şekilde tahkim edilmiş bu konuta nasıl girileceğinin defalarca provası yapıldı.
