2023-02-09 16:46:32 Madenciler, enkaz altındaki canları kurtarıyor, yolları havaalanlarını tamir ediyor
Türkiye’de bugüne kadar yaşanan tüm doğal afetlerde yaraları sarmak için insan gücü ve makine ekipmanıyla ilk refleks gösteren Türk madencilik sektörü, Kahramanmaraş depreminde de çok hızlı ve organize bir şekilde harekete geçti. Türk madencilik sektörü dört koldan depremin yaralarını sarmak için çırpınıyor. Türkiye Madenciler Derneği organizasyonunda Türkiye genelindeki madencilik firmalarından arama kurtarma konusunda yetkin 4 bin 63 kişilik bir ekip deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için sahada yerini aldı. Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan madencilerin sayısı sürekli artıyor. İş makinaları yolları havaalanlarını tamir ediyor, enkaz kaldırıyor Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler Türkiye‘de büyük bir yıkıma yol açarken, Türk madencilik sektörü deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulanlar listesinin başında yer alan iş makinalarının deprem bölgesine gönderimi için İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye Madenciler Derneği, TÜMMER’in öncülüğünde, Madencilik sektöründeki 18 STK’nın yer aldığı Madencilik Platformu 24 saat kesintisiz mesai yürütüyor.