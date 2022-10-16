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Maden işçisi Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

2022-10-16 12:48:32
Maden işçisi Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı.

#1
Foto - Maden işçisi Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik’in cenazesi, Mamak köyündeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

#2
Foto - Maden işçisi Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

#3
Foto - Maden işçisi Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

Bölge halkı da cenaze namazında hazır bulundu.

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Foto - Maden işçisi Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

Bakanlar, Özçelik'in tabutuna omuz verdi.

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