2022-10-16 12:48:32 Maden işçisi Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı.
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik’in cenazesi, Mamak köyündeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.
Bölge halkı da cenaze namazında hazır bulundu.
Bakanlar, Özçelik'in tabutuna omuz verdi.
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