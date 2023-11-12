Maç sırasında kendini yere bırakan futbolcu bir daha kalkamadı! Yeşil sahalarda korkunç ölüm! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti

Yeşil sahalarda bu sefer maç değil ölüm izlendi! Profesyonel oyuncu maçın oynandığı sırada kendini yere bıraktı. İlk başta kimse ne olduğunu anlayamadı ancak oyuncu bir daha yerden kalkamadı! Apar topar hastaneye kaldırılan yıldız oyuncu hayatını kaybetti. Yeşil sahalarda korkunç ölüm! Arnavut liginde oynanan bir müsabakada fenalaşan Ganalı oyuncu kendini yere bıraktı. Arkadaşları yıldız oyuncunun başına toplanırken bayılan futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı. Uzun bir bekleyişin ardından Ganalı oyuncudan kötü haber geldi. Yeşil sahalarda korkunç ölüm... Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!