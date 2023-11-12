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Maç sırasında kendini yere bırakan futbolcu bir daha kalkamadı! Yeşil sahalarda korkunç ölüm! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti

2023-11-12 14:12:15
Maç sırasında kendini yere bırakan futbolcu bir daha kalkamadı! Yeşil sahalarda korkunç ölüm! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti

Yeşil sahalarda bu sefer maç değil ölüm izlendi! Profesyonel oyuncu maçın oynandığı sırada kendini yere bıraktı. İlk başta kimse ne olduğunu anlayamadı ancak oyuncu bir daha yerden kalkamadı! Apar topar hastaneye kaldırılan yıldız oyuncu hayatını kaybetti. Yeşil sahalarda korkunç ölüm! Arnavut liginde oynanan bir müsabakada fenalaşan Ganalı oyuncu kendini yere bıraktı. Arkadaşları yıldız oyuncunun başına toplanırken bayılan futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı. Uzun bir bekleyişin ardından Ganalı oyuncudan kötü haber geldi. Yeşil sahalarda korkunç ölüm... Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

#1
Foto - Maç sırasında kendini yere bırakan futbolcu bir daha kalkamadı! Yeşil sahalarda korkunç ölüm! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti

Arnavutluk'ta futbol maçında fenalaşan Ganalı oyuncu Raphael Dwamena, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Egnatia ve Partizani arasındaki karşılaşmanın 23. dakikasında Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena'nın fenalaşıp yere düştüğü ve bilincini kaybettiği belirtildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yeşil sahalarda yaparken Dwamena'nın Kavalye şehrindeki bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere karşılık Ganalı oyuncu hayatını kaybetti. Doktorlar yaptıkları açıklamada ise 28 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini söyledi.

#2
Foto - Maç sırasında kendini yere bırakan futbolcu bir daha kalkamadı! Yeşil sahalarda korkunç ölüm! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti

Korkunç olayın ardından Savcılık futbolcunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Arnavutluk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Dwamena'nın kurtarılamadığı kaydedildi. Aynı zamanda federasyon, olayın ardından ülkede bu hafta sonu oynanması planlanan maçların ertelendiğini duyurdu.

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