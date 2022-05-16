Maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli SGK, Bağkur maaş hesaplama netten bürüte!

Yine bu değerlere göre 2000 ila 2008 yılları arasında 4A sigorta girişi olanlar için emekli maaşı hesaplanması için gerekli formül; Güncelleme katsayısı X Aylık bağlanma oranı = 4A emekli maaşı 2019 yılında şu şekildedir. 2008 yılından sonra 4A SSK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplamaları önceki yıllara göre biraz daha farklı bir formül ile yapılmaktadır. Emekli maaş hesaplamasında aylık kazancın ortalaması ile bağlanma oranı baz alınır. Bu değerlere göre hesaplama şu şekilde yapılmaktadır;