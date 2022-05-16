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Ekonomi
15
Maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli SGK, Bağkur maaş hesaplama netten bürüte!

2022-05-16 10:29:21
Maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli SGK, Bağkur maaş hesaplama netten bürüte!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur başta olmak üzere, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisinin yanında asgari ücret çalışanlarının merakla beklediği temmuz zammına ilişkin umutlandıran açıklamayı yaptı. Enflasyona karşı çalışanları ezdirmeyeceklerini söyledi. Temmuzda maaşlarına zam alacak emekliler maaş hesaplamasını yapmaşa başladı bile. Peki emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır? Maaş hesaplaması netten brüte nasıl yapılır? Emekli memur maaş hesaplaması e devletten mi yapılır? Temmuz memur maaş hesaplaması, emekli SGK, Bağkur maaş hesaplama SGK üzerinden mi yapılıyor?

#1
Foto - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren bir haber geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren bir haber geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var." dedi. Temmuzda emekli, memur ve asgari ücretli çalışanlara yapılması planlanan enflasyon farkı nedeniyle maaşlarına zam bekleyenler şimdiden maaş hesaplaması yapmaya başladı. Maaş hesaplama çalışanlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Net maaş işçi, brüt maaş ise işveren için önemlidir.

#2
Foto - Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Önce 2000 yılında, son olarak da 2008 yılında yapılan değişiklik sonrası 4A emekli maaşının hesaplanması için 3 farklı dönem oluşturulmuştur. Buna göre 4A emekli maaşının hesaplanması için temel alınan tarihler şu şekilde sıralanmaktadır. 2000 yılından önce 4A SSK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplaması kat sayı ve aylık bağlama oranı, gösterge rakamı kullanılarak yapılır.

Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Önce 2000 yılında, son olarak da 2008 yılında yapılan değişiklik sonrası 4A emekli maaşının hesaplanması için 3 farklı dönem oluşturulmuştur. Buna göre 4A emekli maaşının hesaplanması için temel alınan tarihler şu şekilde sıralanmaktadır. 2000 yılından önce 4A SSK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplaması kat sayı ve aylık bağlama oranı, gösterge rakamı kullanılarak yapılır.

#3
Foto - Karışık bir formüle sahip olan emekli maaşı hesaplaması şu şekilde örneklendirilebilir. Mesela 2019 yılında emekli olacak bir kişi için esas alınacak değerler, 2018 yılına ait olacaktır. Yani, emekli olacağı yıldan bir yıl öncesine ait değerler baz alınır. Bu değerlerin bulunması için neler yapılmalı? Gösterge rakamı için; Kişinin yıllık ortalama kazancı hesaplanır.

Karışık bir formüle sahip olan emekli maaşı hesaplaması şu şekilde örneklendirilebilir. Mesela 2019 yılında emekli olacak bir kişi için esas alınacak değerler, 2018 yılına ait olacaktır. Yani, emekli olacağı yıldan bir yıl öncesine ait değerler baz alınır. Bu değerlerin bulunması için neler yapılmalı? Gösterge rakamı için; Kişinin yıllık ortalama kazancı hesaplanır.

#4
Foto - Bu hesaplama yapılırken son 10 yılın kazancı değerlendirilir. Daha sonra kişinin son 10 yıldaki kazancı 10'a bölünür, yıllık ortalama kazancı bulunur. Bu hesaplama sonrasında bulunan değer, gösterge tablosu ile karşılaştırılarak en yakın değer, gösterge rakamı olarak kabul edilir. Katsayı için; Katsayı için değer 12000 kabul edilmektedir.

Bu hesaplama yapılırken son 10 yılın kazancı değerlendirilir. Daha sonra kişinin son 10 yıldaki kazancı 10'a bölünür, yıllık ortalama kazancı bulunur. Bu hesaplama sonrasında bulunan değer, gösterge tablosu ile karşılaştırılarak en yakın değer, gösterge rakamı olarak kabul edilir. Katsayı için; Katsayı için değer 12000 kabul edilmektedir.

#5
Foto - Aylık bağlanma oranı; Aylık bağlanma oranı hesaplamasında ise oran %60 kabul edilmektedir. Bu değerlere göre 2000 yılından önce 4A SSK girişi olan bir kişinin maaşının hesaplanması için kullanılan formül; Gösterge rakamı X Aylık bağlama oranı X Katsayı = 4A emekli maaşı şeklindedir.

Aylık bağlanma oranı; Aylık bağlanma oranı hesaplamasında ise oran %60 kabul edilmektedir. Bu değerlere göre 2000 yılından önce 4A SSK girişi olan bir kişinin maaşının hesaplanması için kullanılan formül; Gösterge rakamı X Aylık bağlama oranı X Katsayı = 4A emekli maaşı şeklindedir.

#6
Foto - 2000-2008 yılları arasında 4A SSK sigorta girişi olanların emekli maaşının hesaplamasında ise çok daha farklı bir formül kullanılmaktadır. 2000 yılı öncesindeki hesaplamalarda kullanılan gösterge rakamı 2000-2008 yılları arasındaki hesaplamalarda kullanılmamaktadır. Bu formülde gösterge rakamının yerine güncelleme katsayısı kullanılmaktadır. Bu hesaplamalarda baz alınan değerler de şu şekilde hesaplanmaktadır;

2000-2008 yılları arasında 4A SSK sigorta girişi olanların emekli maaşının hesaplamasında ise çok daha farklı bir formül kullanılmaktadır. 2000 yılı öncesindeki hesaplamalarda kullanılan gösterge rakamı 2000-2008 yılları arasındaki hesaplamalarda kullanılmamaktadır. Bu formülde gösterge rakamının yerine güncelleme katsayısı kullanılmaktadır. Bu hesaplamalarda baz alınan değerler de şu şekilde hesaplanmaktadır;

#7
Foto - Güncelleme katsayısı; Güncelleme katsayısı hesaplanırken, kişinin emekli olacağı yılın bir yıl öncesindeki yıla ait büyüme rakamları ve TÜFE rakamları kullanılmaktadır. Kişinin 2000-2008 yıllarındaki (2000 yılı dâhil olmak üzere) sahip olduğu tüm kazançları güncellenerek ortalaması alınır. Aylık bağlama oranı; Aylık bağlama oranı hesaplaması ilk 10 yıl için %3,5 oranı üzerinden, sonrasındaki 5000 gün için %2 oranı üzerinden, sonrasında yatırılan 9000 gün için ise %1,5 oranı üzerinden yapılır.

Güncelleme katsayısı; Güncelleme katsayısı hesaplanırken, kişinin emekli olacağı yılın bir yıl öncesindeki yıla ait büyüme rakamları ve TÜFE rakamları kullanılmaktadır. Kişinin 2000-2008 yıllarındaki (2000 yılı dâhil olmak üzere) sahip olduğu tüm kazançları güncellenerek ortalaması alınır. Aylık bağlama oranı; Aylık bağlama oranı hesaplaması ilk 10 yıl için %3,5 oranı üzerinden, sonrasındaki 5000 gün için %2 oranı üzerinden, sonrasında yatırılan 9000 gün için ise %1,5 oranı üzerinden yapılır.

#8
Foto - Yine bu değerlere göre 2000 ila 2008 yılları arasında 4A sigorta girişi olanlar için emekli maaşı hesaplanması için gerekli formül; Güncelleme katsayısı X Aylık bağlanma oranı = 4A emekli maaşı 2019 yılında şu şekildedir. 2008 yılından sonra 4A SSK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplamaları önceki yıllara göre biraz daha farklı bir formül ile yapılmaktadır. Emekli maaş hesaplamasında aylık kazancın ortalaması ile bağlanma oranı baz alınır. Bu değerlere göre hesaplama şu şekilde yapılmaktadır;

Yine bu değerlere göre 2000 ila 2008 yılları arasında 4A sigorta girişi olanlar için emekli maaşı hesaplanması için gerekli formül; Güncelleme katsayısı X Aylık bağlanma oranı = 4A emekli maaşı 2019 yılında şu şekildedir. 2008 yılından sonra 4A SSK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplamaları önceki yıllara göre biraz daha farklı bir formül ile yapılmaktadır. Emekli maaş hesaplamasında aylık kazancın ortalaması ile bağlanma oranı baz alınır. Bu değerlere göre hesaplama şu şekilde yapılmaktadır;

#9
Foto - Ortalama aylık kazanç; Ortalama aylık kazancın hesaplamasında güncelleme katsayısı kullanılır. Güncelleme katsayısı hesabında bir önceki senenin büyüme hızı ve TÜFE oranı %30 olarak belirlenir. Aylık bağlanma oranı; Aylık bağlanma oranı %40 oranından hesaplanır. 7200 günden fazla yatırılan primlerde her bir yıl için bağlanma oranı %2 artarak hesaplanır.

Ortalama aylık kazanç; Ortalama aylık kazancın hesaplamasında güncelleme katsayısı kullanılır. Güncelleme katsayısı hesabında bir önceki senenin büyüme hızı ve TÜFE oranı %30 olarak belirlenir. Aylık bağlanma oranı; Aylık bağlanma oranı %40 oranından hesaplanır. 7200 günden fazla yatırılan primlerde her bir yıl için bağlanma oranı %2 artarak hesaplanır.

#10
Foto - 4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR? SSK yani şimdiki adıyla 4A emekli maaşı hesaplama için Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden sorgulama yapılmaktadır. Bu sorgulama için izlenecek adımlar; Açılan sayfada, doldurulması istenilen bilgileri girin. ‘Sorgula' seçeneğine tıklayın. Sorgulanması istenen bilgiler; TC Kimlik Numarası SSK Sicil Numarası Baba Adı Nüfus İl Doğum Tarihi

4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR? SSK yani şimdiki adıyla 4A emekli maaşı hesaplama için Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden sorgulama yapılmaktadır. Bu sorgulama için izlenecek adımlar; Açılan sayfada, doldurulması istenilen bilgileri girin. ‘Sorgula' seçeneğine tıklayın. Sorgulanması istenen bilgiler; TC Kimlik Numarası SSK Sicil Numarası Baba Adı Nüfus İl Doğum Tarihi

#11
Foto - 4B (Bağ-Kur) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI Bağ-Kur, şimdiki adıyla 4B emekli maaşı hesaplaması, 4A emekli maaşı hesaplamasında olduğu gibi 3 farklı tarihe göre değişiklik gösterir. 4B emeklilik maaşı hesaplaması gerekli formüller şu şekilde yapılmaktadır. *2000 yılından öncesi için yapılan hesaplamalarda en son basamaktan 1 tam yıl prim ödemesi gerçekleşmiş ise primin %70'i maaş olarak bağlanır. Son basamaktan ödenmemiş durumlarda ise bir önceki basamağa göre hesaplanır.

4B (Bağ-Kur) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI Bağ-Kur, şimdiki adıyla 4B emekli maaşı hesaplaması, 4A emekli maaşı hesaplamasında olduğu gibi 3 farklı tarihe göre değişiklik gösterir. 4B emeklilik maaşı hesaplaması gerekli formüller şu şekilde yapılmaktadır. *2000 yılından öncesi için yapılan hesaplamalarda en son basamaktan 1 tam yıl prim ödemesi gerçekleşmiş ise primin %70'i maaş olarak bağlanır. Son basamaktan ödenmemiş durumlarda ise bir önceki basamağa göre hesaplanır.

#12
Foto - *2000-2008 yılları arası için 4B emeklilik maaşı hesaplama formülü; Ağırlıklı ortalama X Aylık bağlanma oranı = 4B emekli maaşı 2000-2008 yılları arası toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı = Ağırlıklı ortalama şeklindedir. *2008 yıllı sonrasındaki dönemde 4B emekli maaş hesaplama formülü; Ağırlıklı ortalama x Aylık bağlama oranı= 4B emekli maaşı Büyüme hızı ve TÜFE rakamları ortalaması =Ağırlıklı ortalama 2008 yılı sonrası yatan toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı=Dönem ağırlığı.

*2000-2008 yılları arası için 4B emeklilik maaşı hesaplama formülü; Ağırlıklı ortalama X Aylık bağlanma oranı = 4B emekli maaşı 2000-2008 yılları arası toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı = Ağırlıklı ortalama şeklindedir. *2008 yıllı sonrasındaki dönemde 4B emekli maaş hesaplama formülü; Ağırlıklı ortalama x Aylık bağlama oranı= 4B emekli maaşı Büyüme hızı ve TÜFE rakamları ortalaması =Ağırlıklı ortalama 2008 yılı sonrası yatan toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı=Dönem ağırlığı.

#13
Foto - 4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 4B emekli maaş hesaplaması için online işlemleri takip etmek istiyorsanız e-devlet sistem üzerinden gerçekleştirilecek olan aşağıdaki adımları sırasıyla yapmalısınız. Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi adresine giriş yapın. Adrese girdiğinizde e-devlet kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz. E-devlet sisteminde kimlik doğrulama işlemi için TC. kimlik numarası ve e-devlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir. (Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.)

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 4B emekli maaş hesaplaması için online işlemleri takip etmek istiyorsanız e-devlet sistem üzerinden gerçekleştirilecek olan aşağıdaki adımları sırasıyla yapmalısınız. Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi adresine giriş yapın. Adrese girdiğinizde e-devlet kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz. E-devlet sisteminde kimlik doğrulama işlemi için TC. kimlik numarası ve e-devlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir. (Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.)

#14
Foto - Kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra açılan sayfada dikkat edilmesi gerekenlerin yazılı olduğu bir metine yönlendirileceksiniz. Metinde, sistemdeki 4B bilgilerinize göre işlemler yapılacağı ve yaklaşık bir hesap çıkacağı bilgisi verilmektedir. Metnin altında “Kurumu” yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım seçeneklerinden birini seçerek “Sorgula” butonuna basın. Emekli maaşınızın ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri otomatik olarak göreceksiniz.

Kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra açılan sayfada dikkat edilmesi gerekenlerin yazılı olduğu bir metine yönlendirileceksiniz. Metinde, sistemdeki 4B bilgilerinize göre işlemler yapılacağı ve yaklaşık bir hesap çıkacağı bilgisi verilmektedir. Metnin altında “Kurumu” yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım seçeneklerinden birini seçerek “Sorgula” butonuna basın. Emekli maaşınızın ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri otomatik olarak göreceksiniz.

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