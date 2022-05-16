2022-05-16 10:29:21 Maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli SGK, Bağkur maaş hesaplama netten bürüte!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur başta olmak üzere, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisinin yanında asgari ücret çalışanlarının merakla beklediği temmuz zammına ilişkin umutlandıran açıklamayı yaptı. Enflasyona karşı çalışanları ezdirmeyeceklerini söyledi. Temmuzda maaşlarına zam alacak emekliler maaş hesaplamasını yapmaşa başladı bile. Peki emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır? Maaş hesaplaması netten brüte nasıl yapılır? Emekli memur maaş hesaplaması e devletten mi yapılır? Temmuz memur maaş hesaplaması, emekli SGK, Bağkur maaş hesaplama SGK üzerinden mi yapılıyor?