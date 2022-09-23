Maaş farkı kalkıyor! EYT sonrası yeni çalışma gündeme bomba gibi düştü

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonları ilgilendiren düzenlemede art arda adımlar atılıyor. Bir süre çalışmış pek çok kişi ise çıkacak EYT düzenlemesinin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda emekli olamayan vatandaşlar için yeni formüller aranıyor. EYT'nin ardından yeni bir düzenleme daha bekleniyor. Bu düzenlemeyle; 1999 öncesi emekli olanlarla 2000 senesi sonrası emekli olanların maaş farkının ortadan kalkması planlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...