Hamaney’in son çıkışı dünyanın gündeminde! "Bizi yutacaklar"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hamaney’in son çıkışı dünyanın gündeminde! “Bizi yutacaklar”

Tahran’da halka seslenen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “ABD ve İsrail’in oyununa gelirsek bizi yutacaklar” mesajı verdi.

#1
Foto - Hamaney’in son çıkışı dünyanın gündeminde! "Bizi yutacaklar"

İran'da kaos sürüyor... Başkent Tahran’da başlayan protestolar, ülkenin 31 eyaletinin tamamına yayıldı. Gösteriler, 2022–2023’te gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümü sonrası patlak veren kitlesel eylemler kadar büyük bir ölçeğe ulaşmasa da hızla genişleyen bir toplumsal tepkiye dönüştü. Son protestolar, Tahran’daki esnafın riyalin sert değer kaybına karşı öfkesiyle başladı. Hareket, zamanla farklı kesimlere yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

#2
Foto - Hamaney’in son çıkışı dünyanın gündeminde! "Bizi yutacaklar"

İran devlet televizyonuna göre Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da halka hitap etti.

#3
Foto - Hamaney’in son çıkışı dünyanın gündeminde! "Bizi yutacaklar"

Washington yönetiminin politikasının her zaman "İran'ı kontrol altına almak" olduğunu dile getiren Hamaney, "Son fitne, ABD kaynaklı bir fitneydi ve ABD'nin amacı İran'ı yutmaktı." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Hamaney’in son çıkışı dünyanın gündeminde! "Bizi yutacaklar"

Ülkeyi savaşa sürüklemek istemediklerini vurgulayan Hamaney, "ABD ve İsrail'in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır." diye konuştu.

