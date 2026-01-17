Kalp - Damar hastalığına sahip olanlar dikkat: Orta yaşta iki büyük risk! Kontrol altına, birlikte ele alınmalı!

Bu durum, diyabetin sadece kan şekeriyle sınırlı bir hastalık olmadığını ortaya koyuyor. Diyabet, damar duvarlarında sertleşmeye ve daralmaya yol açabiliyor. Yüksek kan şekeri seviyeleri, damar iç yüzeyine zarar vererek plak oluşumunu hızlandırıyor. Bu tablo, kalbin kanlanmasını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, diyabet hastalarında kalp krizi ve damar tıkanıklığı riskinin belirgin şekilde arttığını vurguluyor. İnsülin Direnci Kalp Hastalığının Habercisi Olabiliyor Orta yaşta sık görülen insülin direnci, vücudun şekeri etkili şekilde kullanamamasına neden oluyor. Bu durum sadece diyabet riskini değil, aynı zamanda yüksek tansiyon ve kolesterol sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu üçlü tablo, kalp hastalıkları açısından ciddi bir risk zinciri oluşturuyor. Uzmanlara göre özellikle bel çevresinde yağlanma, diyabet ve kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı güçlendiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Karın bölgesindeki yağlanma, metabolik sendrom riskini artırıyor.