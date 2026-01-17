  • İSTANBUL
Kalp - Damar hastalığına sahip olanlar dikkat: Orta yaşta iki büyük risk! Kontrol altına, birlikte ele alınmalı!
Giriş Tarihi:

Kalp - Damar hastalığına sahip olanlar dikkat: Orta yaşta iki büyük risk! Kontrol altına, birlikte ele alınmalı!

Son yapılan araştırmalara göre bazı yaş gruplarına sahip olan insanlar için kalp ve damar hastalıkları büyük risk, tam kontrol mühim! Çünkü hem kalp ve hem damar yapısına zarar veriyor. Diyabet ve kalp sağlığı da birlikte ele alınmalı!

Son yapılan araştırmalara göre; 40’lı yaşlarla birlikte metabolizma hızı yavaşlıyor, insülin direnci artabiliyor. Uzmanlara göre bu dönemde ortaya çıkan diyabet, uzun süre fark edilmeden ilerleyebiliyor. Kontrol altına alınmayan kan şekeri, zamanla damar yapısına zarar veriyor.

Bu durum, diyabetin sadece kan şekeriyle sınırlı bir hastalık olmadığını ortaya koyuyor. Diyabet, damar duvarlarında sertleşmeye ve daralmaya yol açabiliyor. Yüksek kan şekeri seviyeleri, damar iç yüzeyine zarar vererek plak oluşumunu hızlandırıyor. Bu tablo, kalbin kanlanmasını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, diyabet hastalarında kalp krizi ve damar tıkanıklığı riskinin belirgin şekilde arttığını vurguluyor. İnsülin Direnci Kalp Hastalığının Habercisi Olabiliyor Orta yaşta sık görülen insülin direnci, vücudun şekeri etkili şekilde kullanamamasına neden oluyor. Bu durum sadece diyabet riskini değil, aynı zamanda yüksek tansiyon ve kolesterol sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu üçlü tablo, kalp hastalıkları açısından ciddi bir risk zinciri oluşturuyor. Uzmanlara göre özellikle bel çevresinde yağlanma, diyabet ve kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı güçlendiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Karın bölgesindeki yağlanma, metabolik sendrom riskini artırıyor.

Metabolik sendromun, kalp ve damar hastalıklarının en önemli zeminlerinden biri olduğu ifade ediliyor. Araştırmalara göre diyabeti olan bireylerde kalp krizi riski, diyabeti olmayanlara kıyasla daha yüksek seyrediyor. Uzmanlar, diyabetin kalp hastalıkları açısından “sessiz hızlandırıcı” etkisi olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle orta yaşta başlayan diyabet, uzun vadede kalp sağlığı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Belirtiler Her Zaman Net Olmayabiliyor Diyabet ve kalp hastalığı, erken dönemde belirgin şikâyetler vermeyebiliyor. Bu nedenle birçok kişi riskin farkına geç varıyor. Uzmanlar, düzenli sağlık kontrollerinin orta yaşta daha da önem kazandığını belirtiyor.

Yaşam Tarzı Ortak Riskleri Belirliyor! Hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, sigara kullanımı ve stres, hem diyabet hem de kalp hastalığı riskini artıran ortak faktörler arasında yer alıyor. Bu alışkanlıklar, iki hastalığın birlikte görülme olasılığını yükseltiyor. Orta Yaşta Önlem Almak Neden Kritik? Uzmanlara göre orta yaş, diyabet ve kalp hastalığı risklerinin yönetilebileceği en kritik dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Erken farkındalık ve düzenli takip, ileride oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebiliyor. Diyabet ve Kalp Sağlığı Birlikte Ele Alınmalı! Uzmanlar, diyabetin yalnızca kan şekeri odaklı değil, kalp ve damar sağlığıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Orta yaşta bu iki hastalık arasındaki bağın bilinmesi, risklerin daha doğru yönetilmesine katkı sağlıyor.

