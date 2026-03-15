Maalesef acı haber geldi! Türk futbolcu hayatını kaybetti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Maalesef acı haber geldi! Türk futbolcu hayatını kaybetti

Futbol dünyası, gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Türk futbolcu, hayatını kaybetti.

Foto - Maalesef acı haber geldi! Türk futbolcu hayatını kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Foto - Maalesef acı haber geldi! Türk futbolcu hayatını kaybetti

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Foto - Maalesef acı haber geldi! Türk futbolcu hayatını kaybetti

"Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun Baran Alp. Seni asla unutmayacağız."

Foto - Maalesef acı haber geldi! Türk futbolcu hayatını kaybetti

Merhum futbolcu, yaklaşık 1,5 yıldır tedavi görüyordu. Baran Alp Vardar'ın naaşı bugün Beylikdüzü Mevlana Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Gündem

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Sosyal medyadaki teknik analizler ve bölgeden gelen sızıntılar, işgalci elebaşı Netanyahu ve Ben-Gvir’in öldüğüne dair kanıyı güçlendiriyor...
Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'
Aktüel

Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!'

Yusuf Kaplan hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkındaki paylaşımında ağır eleştirilerde bulundu. Ayrıca Kemalist Ortaylı'n..
Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi
Gündem

Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi

Muhalif kimliğiyle bilinen Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sistem eleştirisiyle özdeşleşen 'Dünya 5'ten büyüktür' s..
İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"
Dünya

İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"

ABD medyası, İsrail’in İran ile devam eden çatışmalarda balistik füze savunma sistemlerinin "kritik derecede azaldığı" yönünde Washington’ı ..
İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama
Dünya

İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama

İsrail, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
