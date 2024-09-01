Lystra Antik Kenti için geri sayım

10 bin yıldır yaşamın ve şehirciliğin devam ettiği Konya'nın, dünyanın ender yerleşim yerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhüyük ile başlayan yolculuğun Konya'yı önemli yerleşim merkezlerinden biri haline getirdiğini belirtti. Bu noktada şehri öne çıkaran pek çok tarihi kent ve alanın olduğunun altını çizen Başkan Altay, Lystra Antik Kenti'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Alanda yapılan kazı çalışmalarının daha yeni olmasına rağmen çıkan eserlerin tarih ve turizm adına umut verici olduğunu kaydeden Başkan Altay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Hedefimiz, Konya'yı bir turizm şehri haline getirmek. İnsanlar için artık kültür turizmi de çok önemli. Bu manada Selçuklu Dar-ül Mülk'ü ve Mevlana Şehri olması hasebiyle Konya her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ancak biz, yeni destinasyonlarla ziyaretçilerimizin konaklayacakları gün sayısını artırmayı, şehrin ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu hedef için dünya arkeoloji camiasının çok iyi bildiği bu kenti de açığa çıkarma gayretindeyiz. Konya Modeli Belediyecilik anlayışının bir sonucu olan kurumlar arası işbirliğinin en güzel şekilde ortaya konduğu çalışmalardan biri de bu kazı çalışmaları oldu. Gerek burası için destek veren tüm kurumlara gerekse burada azimle kazı yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”