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Lüks yaşam tarzıyla fenomen olan Rus papaz

  • Rusya'da bir papaz sosyal medyaya yüklediği lüks yaşam tarzı ve zenginliğini yansıtan fotoğraflarla fenomen oldu.

  • Rusya'nın Tver şehrinin Eparhiy Bilimsel Kütüphanesi Başkanı olan Papaz Vyaçeslav Baskakov'un 2018 yılı boyunca paylaştığı fotoğraflar ve görüntüler ancak Aralık ayında dikkat çekmeye başladı.

  • Papaz Vyaçeslav Baskakov instagram hesabına yüklediği hepsi dünyaca ünlü markalardan olan Gucci ayakkabılar, Louis Vuitton çantaların resimleri ve pahalı restoranlardaki lüks ziyafet görüntülerinin paylaşılmasıyla tartışma konusu olmaya başladı.

  • "Archpriesttver" instagram hesabından paylaşılan fotoğraflar daha sonra kaldırıldı.

  • Ardından hesap görünüme kapatıldı. Ancak daha önceden screenshot ile paylaşılan görüntü ve fotoğraflar yaygınlaşınca Vyaçeskavko Baskakov kendisini daha fazla gizleyemedi.

  • Papaz'ın bu kadar parayı nereden bulduğu sorgulanmaya başladı.

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