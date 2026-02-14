  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Acı haber az önce geldi! Şehit sayısı yükseldi
AA Giriş Tarihi:

Acı haber az önce geldi! Şehit sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne saldırılarında şehit olanların sayısı 72 bin 51'e yükseldi.

#1
Foto - Acı haber az önce geldi! Şehit sayısı yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

#2
Foto - Acı haber az önce geldi! Şehit sayısı yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

#3
Foto - Acı haber az önce geldi! Şehit sayısı yükseldi

Açıklamada, son 48 saatte enkazdan çıkarılan 2 Filistinlinin cenazesi ile 15 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

#4
Foto - Acı haber az önce geldi! Şehit sayısı yükseldi

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 591 kişinin öldürüldüğü, 1598 kişinin yaralandığı, enkaz altından 726 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

#5
Foto - Acı haber az önce geldi! Şehit sayısı yükseldi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 51'e yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 706 olduğu bildirildi.

