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Dünya
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Londra'da protesto

2022-04-09 16:34:36
Londra'da protesto

"Extinction Rebellion" aktivistleri olarak da bilinen iklim değişikliği protestocuları İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenledi.

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Foto - Göstericiler Hyde Park'ta bir araya geldi.

Göstericiler Hyde Park'ta bir araya geldi.

#2
Foto - Eylemciler fosil yakıt kullanımını protesto etti.

Eylemciler fosil yakıt kullanımını protesto etti.

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