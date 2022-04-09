2022-04-09 16:34:36 Londra'da protesto
"Extinction Rebellion" aktivistleri olarak da bilinen iklim değişikliği protestocuları İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenledi.
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"Extinction Rebellion" aktivistleri olarak da bilinen iklim değişikliği protestocuları İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenledi.
Göstericiler Hyde Park'ta bir araya geldi.
Eylemciler fosil yakıt kullanımını protesto etti.
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