Litresi 10 milyon dolar! Türkiye ekonomisi için büyük şans
İlaç sanayisinde kullanılan ve litresiyaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan akrep zehri,Türkiye'nin ihracatına "çok yüksek katma değeriyle" katkı sağlayacak.
Girişimcileri destekleyen 40 melek yatırımcının Eskişehir'de kurduğuAlbila şirketi, akreplerin zehrini topluyor, bilimsel araştırmalar yaparak serumadönüştürüyor.
Akrep zehrinin, Türkiye'nin ihracatına "çok yüksek katma değeriyle"katkı sunması beklenirken, ünlü İngiliz yayını Financial Times da Albila'nınheyecan uyandıran faydalı iş fikri ve hikayesini sayfalarına taşıdı.
"Akrep ve yılan zehirleri ilaç endüstrisi için oldukça kıymetli" | Albila Genel Müdürü Sedef Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Türkiye’de iş birlikleriyle girişimlere destek vererek projelerin hayatageçirilmesinde ilk ve öncü örneği olmak için çalışmalarını sürdürdüklerinikaydetti.
Korkmaz, akrep zehrinin ilaç sektörüyle ilgili ticari bir işedönüşmesi fikrinin, Şirketortağım Melek Yatırımcı Ağı üyelerinden Emine SabancıKamışlı’ya ait olduğunu bildirdi.
Akrep zehrinin, akrep sokmalarına karşı antiserum üretimindekullanıldığını anlatan Korkmaz, "Bunun yanı sıra hayvan zehirleri tıparaştırmalarında yoğunlukla Ar-Ge amaçlı kullanılmaktadır. Akrep ve yılanzehirleri ilaç endüstrisi için oldukça kıymetli maddelerdir. Pazarın büyüklüğünüifade edebilmek oldukça güç." diye konuştu.
Albila olarak bakıldığında, ticarileşme sürecinde hızlı ve disiplinliilerlemelerinde yatırımcılarının köklü tecrübeleri ve yurt dışı ilişkilerininetkili olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:
"Halihazırda iş dünyasının değerli 40 yatırımcısı ve KOSGEB destekleriile toplam yatırımımız bugün itibarıyla 20 milyon TL olmuştur. Uzun vadelihedeflerimiz nedeniyle yatırımlarımız devam ediyor. Örneğin, bu aşamada serumtestlerimizin optimizasyonu için kullandığımız atlar edindik. Buna benzer çeşitlisüreçleri yürütüyoruz ama elbette tamamını açıklamamız şimdilik doğru olmaz."
"Financial Times'ta yer almak hepimizi gururlandırdı" | Sedef Korkmaz, Financial Times'ta yer alan haberin, Albila veŞirketortağım aileleri için son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, "FinancialTimes'ta yer alabilmek hepimizi gururlandırdı. Londra'daki finans çevrelerindenaldığımız yorumlar Türkiye'miz adına bizi daha da gururlandırdı. Türkiye hakkındaçıkan son derece pozitif bir makale olarak değerlendirilmiş." dedi.
İlk satış yılın sonunda | Albila Genel Müdürü Korkmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ilesanayi-üniversite iş birliğini hayata geçirmeyi başardıkları için bu kenti tercihettiklerini belirterek, hazırlıkların tamamlanmasıyla hem Türkiye hem de hedefyurt dışı pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olduklarınısöyledi.
Korkmaz, "Ürünümüzün süreçleri tamamlamasıyla birlikte 2019 sonunadoğru satışlarımız planlanmaktadır." dedi.
Kuruluş aşamasında İsviçre'den tecrübeli bir laboratuvarla iş birliğiyaptıklarını aktaran Korkmaz, Meksika ve Arjantin'den akrep zehri serumukonusunda çalışmalar yapan üniversitelerle de Ar-Ge ve üretim süreçlerine ilişkiniş birlikleri tesis ettiklerini anlattı.
"Projelerimizi hızlandırmayı arzuluyoruz" | Sedef Korkmaz, KOSGEB'den "Ar-Ge" ve "Stratejik Ürün" başlıklarında 2destek aldıklarını, Ticaret Bakanlığı teşviklerinden de yararlandıklarınıbildirdi.
Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla ilişkilerinin doğal sürecindeilerlediğini ifade eden Korkmaz, "Akrep antiserumu, yılan antiserumu ve kuduzantitoksini ürünlerimizle Sağlık Bakanı'mız sayın Fahrettin Koca'nın dahassasiyetle üzerinde durduğu 'Yerelleştirme, Millileştirme ve Yerlileştirme'projesinin hayata geçmesini takiben sanayi-üniversite iş birliğimize kamunun dadahil olmasıyla Türkiye'de örnek bir iş birliği ile projelerimizi hızlandırmayıarzuluyoruz." diye konuştu.