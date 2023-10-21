  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gözünüz yolda bu kediyi arasın! Bulana öyle bir para ödülü var ki, duyan şok oluyor! Herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak

Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi

20 yıl önce tarlaya ekti, şimdi çuvalla para kazanıyor! Şu işe bakın! Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor

Az önce duyuruldu! Ünlü oyuncu, hayatını kaybetti

Bunu tüketen depoları fullüyor! Anne sütünü bile artırıyor! Mucizevi bir şey! Allah’ın şu işine bakın

O ilimizde yetişiyor, Almanya'ya gidiyor! İhracatta çığır açan ürün! Paraya para demiyorlar

Hangisi hakiki zeytinyağı? Uzman olmaya gerek yok! Gerçeğini bu basit formülle şıp diye anlayacaksınız

Şok eden gelişme! Ünlü şarkıcının koruması, İsrail ordusuna katılmak için işten ayrıldı

Tarih belli oldu! Herkes şaşkın! Bu araçlar trafikten men edilecek! Geri sayım başladı

Starbucks’tan skandal “Filistin” kararı! Buraya adımını atan, “Müslümanım” demesin! Hakikaten büyük rezalet
Ekonomi
6
Liste yayınlandı ŞOK’ta müthiş indirim rüzgârı

2023-10-21 12:54:36
Liste yayınlandı ŞOK’ta müthiş indirim rüzgârı

ŞOK cumartesi kataloğu yayınlandı.

#1
Foto - Liste yayınlandı ŞOK’ta müthiş indirim rüzgârı

Her hafta cumartesi günleri birbirinden çeşitli indirimli ürünlerle raflarını dolduran ŞOK'un 21 Ekim kataloğu belli oldu.

#2
Foto - Liste yayınlandı ŞOK’ta müthiş indirim rüzgârı

ŞOK kataloğuna göre, Alpina beyaz ankastre set 5.299 TL'den, Sinbo Airfryer 1.499 TL'den satışa sunuluyor...

#3
Foto - Liste yayınlandı ŞOK’ta müthiş indirim rüzgârı

İşte şok market indirimleri...

#4
Foto - Liste yayınlandı ŞOK’ta müthiş indirim rüzgârı

İşte şok market indirimleri...

#5
Foto - Liste yayınlandı ŞOK’ta müthiş indirim rüzgârı

İşte şok market indirimleri...

Dışişleri Bakanlığından İsrail politikası nedeniyle istifa etmişti! Akla zarar açıklamalar geldi
Dünya

Dışişleri Bakanlığından İsrail politikası nedeniyle istifa etmişti! Akla zarar açıklamalar geldi

ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden İsrail yanlısı tutumu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa eden Josh Paul, "Hiçbir İsra..
Sinan Akçıl, Netanyahu'nun oğlunu rezil etti
Gündem

Sinan Akçıl, Netanyahu'nun oğlunu rezil etti

Filistin meselesindeki duruşuyla takdir toplayan şarkıcı Sinan Akçıl, binlerce Filistinli sivilin katili Binyamin Netanyahu'nun oğluna attığ..
Almanya'dan Türkiye kararı: Merkez Bankası toplantısından çıkan flaş karar! Türkiye harekete geçti!
Ekonomi

Almanya'dan Türkiye kararı: Merkez Bankası toplantısından çıkan flaş karar! Türkiye harekete geçti!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türk-Alman iş insanlarına dezenflasyona geçiş sürecine dair sunum yaptı. Alman-Türk Ticaret ve San..
Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: İslam dünyası tavır geliştiremiyor
Gündem

Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: İslam dünyası tavır geliştiremiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir yayında Filistin ve İsrail arasındaki gerilimi değerlendirdi.
Siyonistler katliam yaptı, Suudi Prens Hamas'ı suçladı!
Dünya

Siyonistler katliam yaptı, Suudi Prens Hamas'ı suçladı!

Suudi Arabistan Prensi Turki bin Faysal siyonist rejimin Gazze'ye yönelik soykırıma ilişkin skandal ifadeler kullandı. Suudi prens katliamda..
21 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (21 Ekim 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23