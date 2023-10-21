2023-10-21 12:54:36 Liste yayınlandı ŞOK’ta müthiş indirim rüzgârı
ŞOK cumartesi kataloğu yayınlandı.
Gözünüz yolda bu kediyi arasın! Bulana öyle bir para ödülü var ki, duyan şok oluyor! Herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak
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Hangisi hakiki zeytinyağı? Uzman olmaya gerek yok! Gerçeğini bu basit formülle şıp diye anlayacaksınız
ŞOK cumartesi kataloğu yayınlandı.
Her hafta cumartesi günleri birbirinden çeşitli indirimli ürünlerle raflarını dolduran ŞOK'un 21 Ekim kataloğu belli oldu.
ŞOK kataloğuna göre, Alpina beyaz ankastre set 5.299 TL'den, Sinbo Airfryer 1.499 TL'den satışa sunuluyor...
İşte şok market indirimleri...
İşte şok market indirimleri...
İşte şok market indirimleri...
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