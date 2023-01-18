Liselilerden alkış toplayan proje!

Özbucak, kağıt, cam, metal ve plastik ile dijital teknolojik altyapıyı kullanmak için beş bölmeli çöp kutusu hazırladıklarını kaydederek, şöyle dedi: "Yine Bilim Sanat Merkezimizde geçmiş yıllardan kalma projelerden artan malzeme kullandık. Atıklardan maket yaptık gibi bir durum ortaya çıktı. Tasarımladığımız çöp kutumuz öğrencilerin büyük özverisi ve gayretiyle diğer öğretmenlerden de aldığımız desteklerle işlevsel hale geldi. Motor aksamının enerjisini güneşten alabilecek şekilde sistemi oluşturduk. Her tükettiğimiz ürün aslında geri dönüştürülebilir malzemelerle donatılmış durumda. Düzenli ve kaliteli yaşamak için dönüştürmek zorundayız."