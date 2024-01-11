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Yaşam
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Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

2024-01-11 10:34:15
Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

Tokat'ta yaşayan lise öğrencisi, Yeşilırmak kenarında gördüğü canlıyı ornitorenk sandı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

#1
Foto - Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

Tokat’ta eğitim gören lise öğrencisi Bünyamin Yılmaz; Tokat’ın merkezinden geçen Yeşilırmak kenarında sudan çıkan bir canlı gördü. Canlıyı ornitorenk sanan Yılmaz; gerçeği ise daha sonra öğrendi.

#2
Foto - Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

Türkiye’de nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru, Tokat’ın içinden geçen Yeşilırmak kenarında görüntülendi. Kent merkezindeki Gaziosmanpaşa Lisesi 12. Sınıfta eğitim gören Bünyamin Yılmaz, akşam yürüyüş yapmak için ırmak kenarına geldi. Dinlenmek için durduğu sırada sudan bir canlının çıktığını gören Yılmaz, cep telefonunu çıkartarak kayda aldı. Çektiği görüntüdeki canlıyı merak eden Yılmaz, arkadaşlarıyla paylaşarak hayvanın ne olduğunu sordu. Bazı arkadaşları ornitorenk derken fok balığına benzetenler bile oldu. Yılmaz, internetten yaptıkları araştırma neticesinde su samuru olduğuna karar kıldı. Kayda alınan görüntülerde su samuru yüzeye çıkarak kenarında bulunan halı üzerinde hareket ettiği görüldü.

#3
Foto - Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

Yeşilırmak kenarında gezinirken bir canlının sudan çıktığını gördüğünü söyleyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Bünyamin Yılmaz; “Saat 21.00 civarı buradan geçiyordum. Bu noktada oturmak istedim. Kafamı ırmak tarafına çevirdiğim anda bir canlı gördüm. Ben de başta ne olduğunu anlayamadım. Videosunu çektim. Bizim arkadaşlarla falan paylaştım. Bizim çoğu arkadaş ornitorenk dedi. Bazı arkadaşlarımdan fok balığı diyenler bile oldu. En sonunda su samurayı olduğu hakkında kesin karara vardık. İki dakika boyunca suyun dışındaydı. Daha uzun video da çekebilirdim ama o anın heyecanıyla kısa video çekebildim. Sudan çıkarken gördüm. Bir anda duvar kenarındaki yeşil halıya doğru çıktı” dedi. Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

#4
Foto - Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

Ornitorenk nedir?

#5
Foto - Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

Ornitorenk, platipus veya gagalı memeli 39–60 cm boylarında, Doğu Avustralya ve Tasmanya'ya özgü bir yarı-deniz memelisidir.

#6
Foto - Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

Ornitorenkler, doğum yapmak yerine yumurtlayan memeliler olan tek deliklilerin hâlâ var olan beş tanesinden biridir. (Diğer dördü ekidneler). Ornithorhynchidae familyasının ve Ornithorhynchus cinsinin yaşayan tek temsilcisidir. Buna rağmen bazıları Ornithorhynchus cinsine de ait olan fosil akrabaları bulunmuştur.

#7
Foto - Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

Yumurtlayan, ördek gagalı, kunduz kuyruklu, erkeklerinin arka ayağında zehirli bir mahmuzu olan bu memeli keşfedildiği zaman doğabilimcileri çok şaşırmıştır. Ornitorenklerin eşşizliği onu Avustralya'nın kanguru ve koala ile beraber en belirgin sembollerinden biri yapar. Avustralya 20 sentinin arkasında resmi yer alır.

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