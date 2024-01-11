Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

Yeşilırmak kenarında gezinirken bir canlının sudan çıktığını gördüğünü söyleyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Bünyamin Yılmaz; “Saat 21.00 civarı buradan geçiyordum. Bu noktada oturmak istedim. Kafamı ırmak tarafına çevirdiğim anda bir canlı gördüm. Ben de başta ne olduğunu anlayamadım. Videosunu çektim. Bizim arkadaşlarla falan paylaştım. Bizim çoğu arkadaş ornitorenk dedi. Bazı arkadaşlarımdan fok balığı diyenler bile oldu. En sonunda su samurayı olduğu hakkında kesin karara vardık. İki dakika boyunca suyun dışındaydı. Daha uzun video da çekebilirdim ama o anın heyecanıyla kısa video çekebildim. Sudan çıkarken gördüm. Bir anda duvar kenarındaki yeşil halıya doğru çıktı” dedi. Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.