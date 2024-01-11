Liseli genç gözlerine inanamadı! Bakın Yeşilırmak kenarındaki gizemli canlı neymiş

Türkiye’de nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru, Tokat’ın içinden geçen Yeşilırmak kenarında görüntülendi. Kent merkezindeki Gaziosmanpaşa Lisesi 12. Sınıfta eğitim gören Bünyamin Yılmaz, akşam yürüyüş yapmak için ırmak kenarına geldi. Dinlenmek için durduğu sırada sudan bir canlının çıktığını gören Yılmaz, cep telefonunu çıkartarak kayda aldı. Çektiği görüntüdeki canlıyı merak eden Yılmaz, arkadaşlarıyla paylaşarak hayvanın ne olduğunu sordu. Bazı arkadaşları ornitorenk derken fok balığına benzetenler bile oldu. Yılmaz, internetten yaptıkları araştırma neticesinde su samuru olduğuna karar kıldı. Kayda alınan görüntülerde su samuru yüzeye çıkarak kenarında bulunan halı üzerinde hareket ettiği görüldü.