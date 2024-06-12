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Spor
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Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!

2024-06-12 19:56:03
Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!

Lionel Messi kariyerinin kalan kısmıyla ilgili merak edilenler üzerine konuştu.

#1
Foto - Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!

Arjantin ve Barcelona performanslarıyla efsaneleşen Lionel Messi, kariyerine ABD'de devam ediyor.

#2
Foto - Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!

Arjantinli süper yıldız emeklilik ihtimali ve futbolu bırakacağı takım üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lionel Messi yaptığı açıklamayla Barcelona taraftarını üzecek kararını belirtti.

#3
Foto - Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!

ESPN'e konuşan Lionel Messi; "Antrenman ve maçlarda eğleniyorum. Hayatım boyuncu bunu yaptım. Futbolu bırakmaya hazır hissetmiyorum. Bir gün hepsinin biteceği korkusu hep benimle birlikte." dedi.

#4
Foto - Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!

Samimi açıklamalarda bulunan Messi; "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor." sözlerini sarfetti.

#5
Foto - Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!

36 yaşındaki Messi bu sezon MLS'te 12 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Kaynak: NTV Spor

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