2024-06-12 19:56:03 Lionel Messi'den Barcelona'yı üzecek karar!
Lionel Messi kariyerinin kalan kısmıyla ilgili merak edilenler üzerine konuştu.
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Lionel Messi kariyerinin kalan kısmıyla ilgili merak edilenler üzerine konuştu.
Arjantin ve Barcelona performanslarıyla efsaneleşen Lionel Messi, kariyerine ABD'de devam ediyor.
Arjantinli süper yıldız emeklilik ihtimali ve futbolu bırakacağı takım üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lionel Messi yaptığı açıklamayla Barcelona taraftarını üzecek kararını belirtti.
ESPN'e konuşan Lionel Messi; "Antrenman ve maçlarda eğleniyorum. Hayatım boyuncu bunu yaptım. Futbolu bırakmaya hazır hissetmiyorum. Bir gün hepsinin biteceği korkusu hep benimle birlikte." dedi.
Samimi açıklamalarda bulunan Messi; "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor." sözlerini sarfetti.
36 yaşındaki Messi bu sezon MLS'te 12 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Kaynak: NTV Spor
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