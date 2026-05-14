Gökte dengeler değişecek: Baykar İHA'ları teslim etti
Baykar tarafından geliştirilen Akıncı insansız hava araçları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Konuyla ilgili Tuğamiral Zeki Aktürk'ten açıklama geldi.
Baykar tarafından geliştirilen Akıncı insansız hava araçları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Konuyla ilgili Tuğamiral Zeki Aktürk'ten açıklama geldi.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni sisteme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından; muhtelif miktarda AKINCI İHA’nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığı aktarıldı.
Bayraktar AKINCI İHA, 29 Ağustos 2021’de ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmişti. İlk etapta teslim edilen 3 adet platform, kabul faaliyetlerinin ardından göreve başlamıştı. Sonraki süreçte ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine farklı partiler halinde yeni Bayraktar AKINCI teslimatları gerçekleştirilmeye devam edildi.
AKINCI İHA Özellikleri: Bayraktar AKINCI, Baykar tarafından geliştirilen yüksek faydalı yük kapasitesine sahip bir taarruzi insansız hava aracı olarak görev yapıyor. Platform; istihbarat, gözetleme, keşif, elektronik harp ve taarruz görevlerini icra edebiliyor.
Bayraktar AKINCI, 40 bin feet servis tavanına ve 30 bin feet operasyonel irtifaya ulaşabiliyor. Platform, 24 saatin üzerinde havada kalış süresiyle uzun süreli görevler icra edebiliyor.
LOS ve BLOS haberleşme kabiliyetlerine sahip Bayraktar AKINCI’nın operasyonel menzilinin yaklaşık 6 bin kilometre seviyesinde olduğu belirtiliyor. Sistem, 150-240 KTAS arasında seyir ve azami hız değerlerine ulaşabiliyor. Yaklaşık 6.000 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip platform, 1.500 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Bayraktar AKINCI; 20 metre kanat açıklığına, 12.2 metre uzunluğa ve 4.1 metre yüksekliğe sahip bulunuyor.
Platformda, 2×450 hp, 2×750 hp veya 2×850 hp güç üreten turboprop motor konfigürasyonları kullanılabiliyor. Ayrıca sistem, tam otonom pist kalkış ve iniş kabiliyetiyle görev yapabiliyor. Platform; simultane EO/IR/LD sistemleri, çok amaçlı AESA radar, SAR radar ve SIGINT faydalı yükleriyle görev yapabiliyor. Ayrıca hava-yer ve sınırlı hava-hava angajman kabiliyetine sahip mühimmat entegrasyonları bulunuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23