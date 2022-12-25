  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda
16
Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

2022-12-25 11:06:22
Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

Havaların iyice soğuduğu ve hastalıklara davetiye çıkardığı kış aylarında grip ve soğuk algınlığı en çok karşımıza çıkan hastalıklar oluyor. Bu hastalıklardan korunmak ve hafif atlatabilmek için birçok yöntem deneriz. Özellikler limonlu çay tüketmemiz hastalıklara karşı direncimizi arttırır. Peki limonu daha farklı çeşitlerde de kullanarak hastalıklara savaşabileceğinizi biliyor musunuz? Arama motorlarında yoğun bir şekilde 'Limonun faydaları nelerdir? Saça zararı var mı? Limonun cilde etkisi nasıl?' gibi soruların cevapları araştırılıyor. Ancak limonu çeşitli yöntemlerde deneyerek hastalıkları engelleyebilir veya etkisini azaltabiliriz. Detaylar haberimizde...

#1
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

Limon C vitamini açısından oldukça zengin bir besin olarak önümüze çıkıyor. Gribe, soğuk algınlığına ve bağışıklık gibi daha birçok şeye iyi gelen bu besini ayakların altına sürdüğünde ise faydaları oldukça şaşırtıcı olabiliyor.

#2
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

Limonu ayak atlına sürmek oldukça büyük problemlerin önüne geçilmesine fayda sağlamaktadır. Limonun ayak altına sürülmesi sanıldığı gibi ayaklarla ilgili bir probleme değil, gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelmektedir. Limonu ikiye bölerek kaya tuzu veya deniz tuzu üstüne sürülerek ayakların özellikle topuk bölgesine sürülmesi grip gibi hastalıklara iyi geldiği deneyimlenmiştir. Özellikle masaj şeklinde 10 dakika uygulanması burun tıkanıklığı ve burun akıntısına iyi gelmektedir. Ayrıca topuk altına sürülmesi öksürüğe de iyi gelmektedir.

#3
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER Limon iyi bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Yapılan araştırmalarda, bu iki besinin kalp sağlığı için faydalı olduğunu, kalp hastalıklarını ve felci önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, limonda bulunan lif, kalp hastalıkları için bazı risk faktörlerini de önemli ölçüde azaltabilir.

#4
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

Yapılan birkaç çalışma, limon suyu tüketmenin yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini buldu. Limon, yüksek tansiyon tedavisinin fazlasıyla yardımcı olabilir. Bu besin, kolesterolü düşürdüğü bilinen hesperidin ve diosmin gibi iki bitki bileşiği içerir.

#5
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

KANSER RİSKİNİ AZALTIR Limon ve limon suyu, kanser gibi ölümcül hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olan zengin bir C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Yapılan çalışmalar da, limonda bulunan bileşiklerin kanser önleyici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

#6
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

CİLDE PÜRÜZSÜZLEŞTİRİR Limon, kolajen oluşturmak için gerekli olan yüksek konsantrasyonlarda C vitamini içerir. Kolajen cildimize dolgun ve genç bir görünüm verir.

#7
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

Yüzdeki ince çizgilerin azalmasına ve cildinizin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur.

#8
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

Limon, tüm besinleri içeren küçük ama güç dolu bir meyvedir. Çeşitli bir diyetin parçası olarak limon suyu tüketmek, kişinin diyetini daha besleyici ve sağlıklı hale getirebilir.

#9
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

BOĞAZ ENFEKSİYONU ETKİLERİNİ AZALTIR Hastalara genellikle boğaz enfeksiyonu geçirdiklerinde limonlu öksürük damlaları tüketmeleri tavsiye edilir. Bunun nedeni, limonların doğal olarak bakteriyel etkileri azaltacak ve rahatlama sağlayacak antibakteriyel özelliklere sahip olmasıdır.

#10
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

BÖBREK TAŞINI ÖNLER Taze meyvede ve limon suyu konsantresinde bulunan yüksek seviyelerde sitrik asit , toplam idrar hacmini değiştirmeden idrar sitrat seviyelerini iki kat artırabilir. Çalışmalar, limonata veya limon suyu konsantresinin, kristal gelişimini önleyici bir yöntem görevi gören idrar sitratını oluşturarak böbrek taşlarını önleyebileceğini ortaya koymuştur.

#11
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

ZAYIFLAMAYA NEDEN OLUR Bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı bal ile tamamen sıkılmış limon, kilo vermeye yardımcı olabileceğinden birçokları için sihirli bir içecek olabilir.

#12
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

Limon pektin adı verilen bir bileşik içerir. Yutulduktan sonra genişleyen, daha çabuk ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayan bir liftir. Kilo almanıza neden olacak sağlıksız yiyecekleri atıştırmanızı önleyecektir. Pektin limon posasında bulunur, bu nedenle limonu bir bütün olarak tüketmek önemlidir.

#13
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

SAÇA FAYDALIDIR Limon, yağlı saçlar için de birebirdir. Saçları besler, yağlanmanın önüne geçiyor. İçerisinde bulunan sitrik asit sayesinde saçların rengini doğal yoldan açmaya yardımcı oluyor

#14
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

Saç renginizi açmak istiyorsanız, saçlarınıza limon sürüp bir süre güneşte bekleyin.

#15
Foto - Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

Faydaları saymakla ve yazmakla bitmeyen limonu şimdi ise tuzla karıştırın ve geceleri başucunuza koyun. Bu ikili sirke ile olan karışımdan bile daha etkili. Başucunuza koyma sebebiniz ise uykunuzu daha sağlıklı hale getirmek için

Suudi'lerden inanılmaz yatırım! Türkiye'ye 3,3 trilyon dolar...
Ekonomi

Suudi'lerden inanılmaz yatırım! Türkiye'ye 3,3 trilyon dolar...

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu’nda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al Falih, 2030 vizyonları kapsa..
Rus devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen getirdiler
Ekonomi

Rus devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen getirdiler

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uçuşlarını durduran Rus havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye seferlerine yeniden başlama kararı aldı...
Üç yılda 1662 kişi iş sahibi oldu
Ekonomi

Üç yılda 1662 kişi iş sahibi oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle kurulan BelKA insan kaynakları üç yılda bin 662 kişiye iş imkanı sağladı. ..
Pamukkale Üniversitesi personel alımı yapıyor
Ekonomi

Pamukkale Üniversitesi personel alımı yapıyor

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları..
Adana Demirspor çıldırdı! Yok böyle bir transfer hamlesi...
Spor

Adana Demirspor çıldırdı! Yok böyle bir transfer hamlesi...

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla alkış alan Adana Demirspor, gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda. Bu doğrultuda transfer çalışma..
HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
Siyaset

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, üçüncü bir ittifak arayışlarının olmadığını belirterek teklif gelmesi durumunda ittifak içerisin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23