Limonu ayağınızın altına sürerseniz bakın ne oluyor

Havaların iyice soğuduğu ve hastalıklara davetiye çıkardığı kış aylarında grip ve soğuk algınlığı en çok karşımıza çıkan hastalıklar oluyor. Bu hastalıklardan korunmak ve hafif atlatabilmek için birçok yöntem deneriz. Özellikler limonlu çay tüketmemiz hastalıklara karşı direncimizi arttırır. Peki limonu daha farklı çeşitlerde de kullanarak hastalıklara savaşabileceğinizi biliyor musunuz? Arama motorlarında yoğun bir şekilde 'Limonun faydaları nelerdir? Saça zararı var mı? Limonun cilde etkisi nasıl?' gibi soruların cevapları araştırılıyor. Ancak limonu çeşitli yöntemlerde deneyerek hastalıkları engelleyebilir veya etkisini azaltabiliriz. Detaylar haberimizde...