'En büyük korkum bu' dedi ve açıkladı: Türkiye o savaş uçaklarını tersine mühendislikle kopyalayacak

Türkiye-Yunanistan geriliminde de Atina tarafında pozisyon olan Rubin sözlerini şöyle sonlandırdı: "Diğer NATO üyelerine bakın. Türkiye Yunanistan'ı taciz ediyor, Yunan topraklarında hak iddia ediyor ve Avrupa Birliği'ni taciz ediyor. Kısa süre önce Amerikan son kullanım anlaşmalarını ihlal ederek Kuzey Kıbrıs'a F-16'lar transfer ettiler. Giderek artan bir şekilde öyle görünüyor ki Türkiye, Rusya ile savaşmaktan ziyade Avrupalı devletleri ve bir NATO üyesi olan Yunanistan'ı taciz etmeye niyetli."