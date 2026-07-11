'En büyük korkum bu' dedi ve açıkladı: Türkiye o savaş uçaklarını tersine mühendislikle kopyalayacak
Türkiye'nin parasını ödediği halde alamadığı F-35 savaş uçaklarıyla ilgili son gelişmeler düşman ülkeleri ve şahısları rahatsız etmeyi sürdürüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin parasını ödediği halde alamadığı F-35 savaş uçaklarıyla ilgili son gelişmeler düşman ülkeleri ve şahısları rahatsız etmeyi sürdürüyor.
Haber7'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması bazı Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirdi.
Türkiye düşmanlığı ile bilinen eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin son yaptığı açıklamasında akılalmaz ifadelerle Ankara'yı hedef aldı.
Rubin, Türkiye'nin F-35 programına ilişkin hedefleri konusunda uçuk iddialar ortaya attı. Rubin Ankara'nın milli savaş uçağı Kaan'ın çalışmalarını yürütürken F-35 teknolojisini tersine mühendislik yöntemiyle inceleyip benzer bir platform geliştireceğini öne sürdü.
Rubin açıklamasında "Benim asıl endişem, Türkiye'nin kendi hayalet savaş uçağını geliştirirken F-35'i kopyalamaya çalışması ve ABD'nin yıllar içinde yaptığı yatırımları kendi savunma sanayisinin çıkarları doğrultusunda kullanmak istemesi. Bunun Amerika'nın yararına olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye-Yunanistan geriliminde de Atina tarafında pozisyon olan Rubin sözlerini şöyle sonlandırdı: "Diğer NATO üyelerine bakın. Türkiye Yunanistan'ı taciz ediyor, Yunan topraklarında hak iddia ediyor ve Avrupa Birliği'ni taciz ediyor. Kısa süre önce Amerikan son kullanım anlaşmalarını ihlal ederek Kuzey Kıbrıs'a F-16'lar transfer ettiler. Giderek artan bir şekilde öyle görünüyor ki Türkiye, Rusya ile savaşmaktan ziyade Avrupalı devletleri ve bir NATO üyesi olan Yunanistan'ı taciz etmeye niyetli."
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