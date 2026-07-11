Gürsel Tekin'e meydan okumuştu... Aldığı cevabı biraz zor unutur

Göreve geldikleri ilk günden itibaren sorun üretmek yerine sorunları çözmeye odaklandıklarını belirten Tekin, "Sorunu yaratan biz değiliz. Sorunu yaratan siz ve sizin iş ortaklarınız. 'Bu sorunu çözmek için gelin yan yana duralım. Sorunu büyütmeyelim. 45 gün sonra kongremizi yapalım ve 103 yıllık tarihi olan bir siyasi partiye sorumluluğumuzu yerine getirelim' demiştik. Partinin genel merkez yöneticilerinin 'evet' demesine rağmen sorun çözülmedi." diye konuştu.