Limak Holding'den kritik hamle: Kapatma kararı aldılar
Turizm, çimento, enerji, altyapı, havacılık, elektrik ve mekanik taahhüt, teknoloji alanında faaliyet gösteren Limak Holding'den önemli bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Turizm, çimento, enerji, altyapı, havacılık, elektrik ve mekanik taahhüt, teknoloji alanında faaliyet gösteren Limak Holding'den önemli bir hamle geldi.
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kahramanmaraş’taki Onikişubat Hazır Beton Tesisi’nde üretimin 31 Ekim 2026 itibarıyla durdurulduğunu KAP’a bildirdi. Karar doğrultusunda Limak Çimento ile 18 Ağustos 2025’te imzalanan kira sözleşmesi de karşılıklı mutabakatla sona erdirilecek.
Şirket, kararın hazır beton üretim portföyünü optimize etmek ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla alındığını açıkladı. Daha önce de 22 Mayıs 2026 tarihinde Başpınar Hazır Beton Tesisi'nde üretimin sonlandırılmasına karar verilmişti.
Limak Doğu Anadolu Çimento’nun 2026 yılının ilk dokuz ayındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azaldı. Aynı dönemde hasılat yüzde 14, esas faaliyet kârı da yüzde 14 düşüş gösterdi. Kapatılan Onikişubat Tesisi'nin 2025 yılı hazır beton satışları, şirketin toplam hasılatının yaklaşık yüzde 3’ünü oluştururken üretim hacmindeki payı yüzde 1 seviyesinde kaldı.
Tesiste çalışan personelin iş sözleşmeleri ve kıdem hakları Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilecek. Şirket, bu işlem nedeniyle ayrıca kıdem tazminatı yükümlülüğü oluşmayacağını belirtti. Limak Doğu Anadolu Çimento, tesisin kapatılmasının genel faaliyetlerini etkilemesinin beklenmediğini, çimento üretimi başta olmak üzere diğer üretim ve satış faaliyetlerinin normal şekilde devam edeceğini bildirdi.
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