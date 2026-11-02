Bir metrobüs yangını daha!
Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda CHP'li İBB yönetiminin beceriksizliği yüzünden arızalanan bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, onlarca yolcunun can güvenliğini tehlikeye attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda CHP'li İBB yönetiminin beceriksizliği yüzünden arızalanan bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, onlarca yolcunun can güvenliğini tehlikeye attı.
Olay, saat 15.15 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa yanaşan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden şoför kapıları açarak yolcuları hızlıca tahliye etti.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Olay nedeniyle metrobüs hattında kısa süreli sefer aksaması yaşanırken, aracın yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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