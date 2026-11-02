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Bir metrobüs yangını daha!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir metrobüs yangını daha!

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda CHP'li İBB yönetiminin beceriksizliği yüzünden arızalanan bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, onlarca yolcunun can güvenliğini tehlikeye attı.

#1
Foto - Bir metrobüs yangını daha!

Olay, saat 15.15 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa yanaşan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

#2
Foto - Bir metrobüs yangını daha!

Dumanı fark eden şoför kapıları açarak yolcuları hızlıca tahliye etti.

#3
Foto - Bir metrobüs yangını daha!

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Bir metrobüs yangını daha!

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü.

#5
Foto - Bir metrobüs yangını daha!

Olay nedeniyle metrobüs hattında kısa süreli sefer aksaması yaşanırken, aracın yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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