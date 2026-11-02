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'İsrail müttefiki' Ürdün Kralı'ndan gaz alma çabası

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'İsrail müttefiki' Ürdün Kralı'ndan gaz alma çabası

İsrail'e atılan füzeleri kendi savaş uçaklarıyla düşüren, Mossad ve Şin Bet ile özellikle Batı Yaka'daki faaliyetler konusunda istihbari bilgi alışverişi yapan, Hamas'a karşı da İsrail'e istihbarat desteği verdiği ileri sürülen, ABD yardımlarına bağımlı olduğu için Tel Aviv'le iyi geçinen Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, İsrail'in aleyhine konuşarak şaşırttı. Siyonistlerin yayılmacı politikalarını eleştiren 2'nci Abdullah için, "Gaz almaya çalışıyor" yorumları yapıldı.

#1
Foto - 'İsrail müttefiki' Ürdün Kralı'ndan gaz alma çabası

Kral Abdullah, Ürdün Parlamentosunun yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada bölgesel gelişmeleri, Kerek'teki saldırıyı ve parlamento ile hükümetin önceliklerini değerlendirdi.

#2
Foto - 'İsrail müttefiki' Ürdün Kralı'ndan gaz alma çabası

Ürdün Kralı, İsrail'in ihlallerinin durdurulmasına yönelik uluslararası çağrılara rağmen Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin ve işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırıların sürdüğüne dikkati çekti.

#3
Foto - 'İsrail müttefiki' Ürdün Kralı'ndan gaz alma çabası

Filistin halkının toprakları üzerindeki haklarına kavuşmadan bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını vurgulayan Abdullah, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı uyarıda bulundu. Abdullah, "İsrail'in yayılmacı emelleri, bölgenin geleceğine ve umutlarına yönelik en büyük tehdit olmayı sürdürüyor." dedi.

#4
Foto - 'İsrail müttefiki' Ürdün Kralı'ndan gaz alma çabası

Ürdün'ün ilkelerine ve Arap kimliğine bağlı kalmayı, Arap dünyasının meselelerini savunmayı sürdüreceğini belirten Abdullah, "Benden önce babamın yaptığı gibi benden sonra oğlum da bunu yapacak." diye konuştu. Kral Abdullah, Ürdün'ün hedefinin Arap dünyasının ortak bir tutum benimsemesi olmayı sürdüreceğini kaydetti.

#5
Foto - 'İsrail müttefiki' Ürdün Kralı'ndan gaz alma çabası

Ülkenin güneyindeki Kerek vilayetinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Abdullah, terörle mücadele edeceklerini ve Ürdün'ün güvenliği ile birliğine zarar verilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Abdullah, Kerek'in güneyindeki Hamud Kilisesi'nde 23 Ekim'de düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü saldırının faillerine işaret ederek, "Bunlar büyük Ürdün ailemizin dışına çıktı, bu aileye ihanet etti. Aramızda yerleri yok, ne bugün ne de yarın." ifadelerini kullandı.

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