'İsrail müttefiki' Ürdün Kralı'ndan gaz alma çabası

Ülkenin güneyindeki Kerek vilayetinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Abdullah, terörle mücadele edeceklerini ve Ürdün'ün güvenliği ile birliğine zarar verilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Abdullah, Kerek'in güneyindeki Hamud Kilisesi'nde 23 Ekim'de düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü saldırının faillerine işaret ederek, "Bunlar büyük Ürdün ailemizin dışına çıktı, bu aileye ihanet etti. Aramızda yerleri yok, ne bugün ne de yarın." ifadelerini kullandı.