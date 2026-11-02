'İsrail müttefiki' Ürdün Kralı'ndan gaz alma çabası
İsrail'e atılan füzeleri kendi savaş uçaklarıyla düşüren, Mossad ve Şin Bet ile özellikle Batı Yaka'daki faaliyetler konusunda istihbari bilgi alışverişi yapan, Hamas'a karşı da İsrail'e istihbarat desteği verdiği ileri sürülen, ABD yardımlarına bağımlı olduğu için Tel Aviv'le iyi geçinen Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, İsrail'in aleyhine konuşarak şaşırttı. Siyonistlerin yayılmacı politikalarını eleştiren 2'nci Abdullah için, "Gaz almaya çalışıyor" yorumları yapıldı.