Lifli gıdalar, düzenli tuvalet... Çocuklarda kabızlık doğru beslenme ve yaşam tarzı...
Lifli gıdalar, düzenli tuvalet... Çocuklarda kabızlık doğru beslenme ve yaşam tarzı...

Çocuklarımızda oluşan bu problem ve vücutlarında neler oluyor sorusunun temel detayını doktor Meltem Gülşan açıkladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümünden Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda, lif açısından yetersiz beslenme, az su tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzının kabızlığın en önemli nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çocukluk çağında sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan kabızlık, hem çocukların yaşam kalitesini düşürüyor hem de aileler için endişe kaynağı haline geliyor.

Erken fark edilip doğru şekilde yönetildiğinde sorun büyük ölçüde önlenebiliyor. Özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda daha sık görülen kabızlığın altında çoğu zaman yanlış beslenme alışkanlıkları yatıyor. Çocukların bol su içmesinin teşvik edilmesi, lifli gıdaların günlük beslenmeye dahil edilmesi, düzenli tuvalet alışkanlığının kazandırılması, fiziksel aktivitenin artırılması ve tuvalet eğitimi sırasında baskıcı tutumdan kaçınılması, kabızlığın önüne geçilmesi adına ailelere verilen önerilerin başında geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocuklarda kabızlığın sanılandan çok daha yaygın olduğunu kaydetti.

Gülşan, çocukların günlük beslenmesinde sebze, meyve ve tam tahıllı gıdaların mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayarak, lif açısından yetersiz beslenmenin, az su tüketiminin ve hareketsiz yaşam tarzının kabızlığın en önemli nedenleri arasında yer aldığını anlattı.

Kabızlığın sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik nedenlere bağlı da oluşabileceğini belirten Gülşan, tuvalet eğitimi sürecinde yaşanan baskının ve okulda tuvalet kullanmaktan çekinme veya stres gibi faktörlerin çocukların dışkılama alışkanlıklarını etkileyebildiğini, bu durumun zamanla kronik kabızlığa dönüşebildiğini aktardı. Gülşan, kabızlığın uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini, ailelerin bilinçli davranmasının ve gerektiğinde uzman desteği almasının çocukların sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı
Gündem

Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ramazan Avuşmak ile ilgili AK P..
Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!
Gündem

MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı bir gazete manşetini sosyal ..
Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek
Gündem

Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, cunta heveslilerinin korsan yemini üzerine yürütülmeye çalışılan kirli provokasyona tepki ..
Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!
Gündem

Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, son dönemde ülkenin egemenliğini hedef alan alçak saldırılara karşı düğmeye bastı.

İkinci el otomobil piyasasına kötü haber!
Ekonomi

İkinci el otomobil piyasasına kötü haber!

Orta Doğu’daki savaş, sevkiyatları durma noktasına getirirken lüks otomobiller limanlarda mahsur kaldı, sektör belirsizliğe sürüklendi. ABD ..
