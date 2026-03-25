Lifli gıdalar, düzenli tuvalet... Çocuklarda kabızlık doğru beslenme ve yaşam tarzı...

Kabızlığın sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik nedenlere bağlı da oluşabileceğini belirten Gülşan, tuvalet eğitimi sürecinde yaşanan baskının ve okulda tuvalet kullanmaktan çekinme veya stres gibi faktörlerin çocukların dışkılama alışkanlıklarını etkileyebildiğini, bu durumun zamanla kronik kabızlığa dönüşebildiğini aktardı. Gülşan, kabızlığın uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini, ailelerin bilinçli davranmasının ve gerektiğinde uzman desteği almasının çocukların sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.