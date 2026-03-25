Duyanlar şok geçirecek! Beşiktaş'a neler yapmıştı... Rafa Silva'ya sert sözler
Beşiktaş'a yapmadığı kötülük kalmayan Rafa Silva'ya şok eleştiri geldi.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Rafa Silva eleştirilerin hedefi haline geldi.
Beşiktaş’taki performansıyla kısa sürede taraftarın beğenisini kazanan ancak olaylı bir şekilde takımdan ayrılarak eleştirilen Rafa Silva Benfica'nın yolunu tutmuştu. Portekizli futbolcu Benfica'da ise performansıyla eleştirilerin hedefi haline geldi.
Portekiz’de CMTV’de yorumculuk yapan Antonio Figueiredo, Rafa Silva’nın performansına yönelik sert değerlendirmelerde bulundu:
-Rafa Silva, Benfica'nın yıldızı değil. O, Benfica'nın futbolunu değiştirmek için gelmedi. Beşiktaş'taki sorunlarına son vermek için bu hamleyi yaptı. Bu süreçte neredeyse iki ay çalışmadı. Benfica'ya yeni bir şey getirmedi.
