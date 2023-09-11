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Dünya
11
Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

2023-09-11 23:14:15
Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

Libya'daki sel felaketinde ölü sayısı 2 bini geçerken, kayıp sayısı 7 bin oldu.

#1
Foto - Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

Libya’da etkili olan Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.

#2
Foto - Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

ok sayıda kayıp kişinin olduğu açıklandı.

#3
Foto - Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

#4
Foto - Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

#5
Foto - Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

#6
Foto - Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

#7
Foto - Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

#8
Foto - Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

#9
Foto - Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

#10
Foto - Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı

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