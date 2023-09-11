2023-09-11 23:14:15 Libya'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı
Libya'daki sel felaketinde ölü sayısı 2 bini geçerken, kayıp sayısı 7 bin oldu.
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Libya'daki sel felaketinde ölü sayısı 2 bini geçerken, kayıp sayısı 7 bin oldu.
Libya’da etkili olan Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.
ok sayıda kayıp kişinin olduğu açıklandı.
Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.
Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.
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