LGS'ye maske ile mi girilecek?

Bazı çocukların maskeden rahatsız olmadığını ancak bazı çocukların da maskeyle sınavda başarılı olamayacağını düşündüğünü kaydeden Selçuk, "Bunu danıştığımızda Bilim Kurulu heyetine, 'yerlerine oturduktan sonra, sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskeleri çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartıp sınav esnasında maskesiz olarak devam edebilir" ifadesini kullandı. Bakan Selçuk, hastanede tedavi gören çocukların sınava katılmak istemesi halinde, velisinin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine sınav tedbir hizmeti konusunda başvuruda bulunmasını istedi. Sosyal medyada LGS’de soruların zorluk düzeyiyle ilgili iddiaların gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Selçuk, şunları kaydetti: "Çocuklarımız ve velilerimiz şunu bilsinler ki, bizim belli bir kontenjanımız var. Yani belirli sayıda öğrencimiz sınava girecek ve onların belirli kısmı her halükarda, sorular ne kadar zor kolay olursa olsun, belirli orandaki çocuğumuz bu sınavı kazanacak. Dolayısıyla 'sorular zor olduğu için kimse kazanamayacak' diye böyle bir şey söz konusu bile değil. Soruların kolay ya da zor olması söz konusu değil. Bunu çok net söylüyorum. Sınavla girilen okullardaki kontenjanlarımızı yaklaşık yüzde 50 oranında artırdık. Bunu velilerimizin özellikle duymasını istiyorum. Yani geçen seneye göre yüzde 50 oranında bir artış var. 2019'da 140 bin öğrencimiz sınavlı okulların kontenjanından yararlanabilirken, 2020'de 213 bin öğrencimiz bu kontenjandan yararlanacak." 'ÇOCUKLAR, LGS’DE SON TEKRAR’I KAÇIRMAYIN' Programda LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli bir duyuru da yapan Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "8 Haziran’da başlayacak 'LGS'de son tekrar' diye EBA televizyonunda bir çalışmamız olacak, saat 14.30’da. Çocuklarımın bunu kaçırmamalarını özellikle istiyorum. Çünkü orada bütün konuların son tekrar olarak yeniden gözden geçirileceği ve soruların çözümünün çok pratik olarak gösterileceği bir süreç yaşanacak. Dolayısıyla çocuklarımızın ve velilerimizin içi rahat olsun. Biz ders kitabının dışından bir soru sorabilir miyiz? Kesinlikle sormayız. Biz kazanımlarda olmayan bir konuyla ilgili sorar mıyız? Asla sormayız. Dolayısıyla konular belli, ders kitabı belli, potansiyel sorular da belli, sadece oturup çalışmaları ve odaklanmaları gereken bir süreçte çocuklarımız." LGS için hazırlanan örnek soruların 2019'da 15 milyon kez indirildiğini belirten Selçuk, bu yıl Mayıs ayına kadar örnek soruların 21 milyon kez indirildiğine dikkati çekerek, "Emin olun, hiçbir eğitim öğretim yılında bu kadar çok kaynak ve destek olmadı. İlk kez bu kadar çok kaynak veriyoruz, bu kadar soru veriyoruz, bu kadar örnek çözüm yapıyoruz. Bu anlamda EBA TV’nin desteği var, EBA internetin desteği var, hepsi ama hepsi bu sene ilk kez verilen destekler. Yani aslında bu sene bir taraftan da şanslı olduğunuz bir sene. Evet, salgından kaynaklanan kritik bir durum var, bir kriz durumu yaşıyor dünya, ama bir taraftan da kolaylığı var. Bunu bütünsel olarak düşünmekte yarar var" dedi.