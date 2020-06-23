  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim
9
LGS puanına okul puanı dahil olacak mı? LGS 2020

2020-06-23 22:59:08
LGS puanına okul puanı dahil olacak mı? LGS 2020

LGS sınavını geride bırakan öğrenciler LGS puanına okul puanı eklenecek mi sorusuna yanıt arıyor. LGS puanlarını beklerken en çok merak edilen soru LGS puanlarına okul puanları dahil olacak mı? sorusu. İşte detaylar...

#1
Foto - LGS’de puan hesaplanırken her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

LGS’de puan hesaplanırken her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

#2
Foto - LGS puanına okul puanı eklenecek mi? 2020 LGS puan hesaplama yöntemleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. LGS puanını hesaplayan öğrenciler LGS puanına okul puanı eklenecek mi sorusuna yanıt arıyor.

LGS puanına okul puanı eklenecek mi? 2020 LGS puan hesaplama yöntemleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. LGS puanını hesaplayan öğrenciler LGS puanına okul puanı eklenecek mi sorusuna yanıt arıyor.

#3
Foto - 2019 yılında yapılan sınavda LGS puan hesaplamasında okul notu kullanılmadı. Ortaokul Başarı Puanı (OBP) sınavda değerlendirmeye alınmadı. Uzmanlara göre 2020 yılı için de durum aynı olacak.

2019 yılında yapılan sınavda LGS puan hesaplamasında okul notu kullanılmadı. Ortaokul Başarı Puanı (OBP) sınavda değerlendirmeye alınmadı. Uzmanlara göre 2020 yılı için de durum aynı olacak.

#4
Foto - LGS puanı nasıl hesaplanır?

LGS puanı nasıl hesaplanır?

#5
Foto - LGS puan hesaplama yapılırken soru katsayıları baz alınıyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin ağırlık katsayıları 4 olarak hesaplanırken; İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilin ağırlık katsayıları 1 olarak belirlendi.

LGS puan hesaplama yapılırken soru katsayıları baz alınıyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin ağırlık katsayıları 4 olarak hesaplanırken; İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilin ağırlık katsayıları 1 olarak belirlendi.

#6
Foto - ÖSYM'nin yayınladığı LGS sınav kılavuzunda konuya ilişkin açıklamalar ve kaç net kaç puan yapar sorusunun yanıtı maddeler halinde şu şekilde açıklandı;

ÖSYM'nin yayınladığı LGS sınav kılavuzunda konuya ilişkin açıklamalar ve kaç net kaç puan yapar sorusunun yanıtı maddeler halinde şu şekilde açıklandı; "Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

#7
Foto - c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir. ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir. g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir. ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir. g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

#8
Foto - h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır. ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz."

Ve Libya'da operasyon başladı: Sirte'ye ağır bombardıman! Bölgeden ilk görüntü
Dünya

Ve Libya'da operasyon başladı: Sirte'ye ağır bombardıman! Bölgeden ilk görüntü

Libya ordusunun Sirte operasyonuna başladığı iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sirte'deki Hafter hedefleri hava ve den..
Türkiye’ye olay çağrı: Bizi üs olarak kullanın
Dünya

Türkiye’ye olay çağrı: Bizi üs olarak kullanın

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı Basuki Hadimuljono ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleşt..
İkinci el araç alacaklar dikkat! Emsal karar çıktı
Otomotiv

İkinci el araç alacaklar dikkat! Emsal karar çıktı

İzmir'de, galericinin 'hasarsız' sözüne güvenerek, ekspertiz raporu almadan ikinci el otomobil satın alan B.Ö., araç hasarlı çıkınca mahkeme..
Libya'da sıcak gelişme! Harekete geçiliyor
Dünya

Libya'da sıcak gelişme! Harekete geçiliyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Libya'daki insan hakları ihlallerine yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bölgeye acil ol..
Katil Esed Libya kararını duyurdu
Dünya

Katil Esed Libya kararını duyurdu

Suriye'de binlerce sivili öldüren Beşşar Esed, tıpkı kendisi gibi katil Hafter'e destek açıklaması yaptı. Esed rejimine bağlı bakanlardan Ve..
Türkiye'nin PKK'ya operasyon başlatmasının ardından İran'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Türkiye'nin PKK'ya operasyon başlatmasının ardından İran'dan dikkat çeken hamle

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınırı yakınlarında bulunan terör gruplarını ortadan kaldırmak için a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı