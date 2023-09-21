LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

BAŞBAKAN ANNE BABALARI HEDEF GÖSTERDİ Bu tepkilerin üzerine Başbakan Trudeau'nun yaptığı yeni bir LGBT paylaşımı da olay yarattı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda okullardaki LGBT dayatmasına tepki gösteren binlerce anne babayı hedef gösteren Trudeau, protestoları kınarken bu isyanı ifade özgürlüğü olarak değil "nefret söylemi" olarak görmeyi tercih etti.