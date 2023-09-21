2023-09-21 13:19:43 LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin
Özellikle Batı ülkelerinde kişisel özgürlük kisvesi altında okullara sızan LGBT lobisi, liselerden anaokulu seviyelerine kadar kirli propaganda çalışmaları yürütüyor. Cinsel eğitim adı altında öğrencilerin beyinlerini yıkayan LGBT lobisinin kirli faaliyetlerine karşı bu kez Kanada'da aileler ayaklandı. Okullardaki LGBT dayatmasına karşı çıkan binlerce kişi Trudeau hükümetinin politikalarına ateş püskürdü.