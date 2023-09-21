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LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

2023-09-21 13:19:43
LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

Özellikle Batı ülkelerinde kişisel özgürlük kisvesi altında okullara sızan LGBT lobisi, liselerden anaokulu seviyelerine kadar kirli propaganda çalışmaları yürütüyor. Cinsel eğitim adı altında öğrencilerin beyinlerini yıkayan LGBT lobisinin kirli faaliyetlerine karşı bu kez Kanada'da aileler ayaklandı. Okullardaki LGBT dayatmasına karşı çıkan binlerce kişi Trudeau hükümetinin politikalarına ateş püskürdü.

#1
Foto - LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

LGBT lobisi küresel sermayenin desteğiyle her geçen gün büyüyor. Batılı ülkelerde liseden anaokuluna kadar her eğitim kademesine sızan LGBT lobisi, cinsel eğitim ve kişisel özgürlük adı altında cinsiyetsizleştirme dayatmasını sürdürüyor.

#2
Foto - LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

ANNE BABALAR İSYAN ETTİ Birçok ülkede hükümetlerin desteğiyle okul müfredatlarına sokulan LGBT propagandaları aileleri de isyan ettiriyor. Küçük yaştaki çocuklara cinsiyetsizleşme çağrıları yapan, 9-10 yaşlarındaki çocukların cinsiyet değiştirme süreçlerine ön ayak olan LGBT lobisine bu kez Kanada'dan tepki geldi.

#3
Foto - LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

Başbakan Justin Trudeau'nun LGBT lobisine verdiği destekle birlikte okullarda süregelen lobicilik faaliyetlerine karşı ayaklanan binlerce kişi başkent Ottava, Montreal, Toronto başta olma üzere birçok kentte büyük protesto gösterilerine imza attı.

#4
Foto - LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

"LGBT DAYATMASI İSTEMİYORUZ" "Ellerinizi çocuklarımızdan çekin", "Çocuklarımızı rahat bırakın", "LGBT dayatması istemiyoruz" pankartlarıyla ülkenin birçok yerinde sokaklara dökülen binlerce kişi, lobicilik faaliyetlerine isyan etti.

#5
Foto - LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

Okullarda reşit olmayan çocukların yönetim tarafından kendisini trans veya eşcinsel olarak tanımlanmasına teşvik edildiğini söyleyen ebeveynler, bu denetimin anne babalarda kalması gerektiğini vurguladı. Çocuklarının beyinlerinin yıkandığını söyleyen veliler, hükümeti LGBT lobiciliğini bırakması konusunda uyardı.

#6
Foto - LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

LGBT DESTEĞİ ZORUNLU TUTULMUŞTU Geçtiğimi aylarda ülkede sözde onur ayında Müslüman öğrencilere LGBT yürüyüşlerine katılması zorunlu tutulmuştu. LGBT etkinliğine katılmayan Müslüman öğrencilere sert sözler sarfeden bir öğretmenin ses kaydı dünya çapında yankı uyandırmıştı. İnançları gereği zorunlu LGBT etkinliğine katılmayı reddeden öğrencilere tepki gösteren öğretmen, "Dininiz, ten renginiz, ne olursa olsun ön yargıya uğramak istemiyorsanız, o zaman farklı olan insanlara da saygı göstermelisiniz." derken bu etkinliğe katılmak istemeyen çocukların inanç özgürlüklerini çiğnemişti.

#7
Foto - LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

BAŞBAKAN ANNE BABALARI HEDEF GÖSTERDİ Bu tepkilerin üzerine Başbakan Trudeau'nun yaptığı yeni bir LGBT paylaşımı da olay yarattı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda okullardaki LGBT dayatmasına tepki gösteren binlerce anne babayı hedef gösteren Trudeau, protestoları kınarken bu isyanı ifade özgürlüğü olarak değil "nefret söylemi" olarak görmeyi tercih etti.

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