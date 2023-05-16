Leylekler çiftçiye böyle yardım etti

Mayıs ayı başında ilçeye sürüler halinde gelen leyleklerin Eylül ayı sonuna kadar Işıklı Gölü çevresinde yaşadığını, göldeki canlıları avlayarak beslendiğini anlatan çiftçi Çetinkaya, “Mahallemiz Işıklı Gölü’ne komşu, göçmen leylek sürüleri her yıl bizim mahallemize gelir yazı burada geçirir. Bu senede yüzlerce leylek sürüler halinde mahallemize geldi. Yaz boyunca gölden karnını doyuran leylekler Eylül ayında tekrar göç edecek. Bu gün tarlamdaki yoncaları traktörümle hasat etmeye başladım. Traktörün yüksek sesi ve bana rağmen onlarca leylek tarlama indi. Leylek sürüsüyle birlikte yonca hasadını yaptık. Benden ve traktörümden kaçmayan leyleklerin cep telefonumla videolarını ve fotoğraflarını çektim. Ortaya çok güzel videolar çıktı” dedi.