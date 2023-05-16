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Yaşam
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Leylekler çiftçiye böyle yardım etti

2023-05-16 16:29:42
Leylekler çiftçiye böyle yardım etti

Çiftçiyle birlikte hasat yapan leylekler ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

#1
Foto - Leylekler çiftçiye böyle yardım etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çiftçi traktörüyle birlikte tarlasında yonca hasadını yaptığı esnada, baharın müjdecisi göçmen leylekler sürüler halinde hasada eşlik ederek payına düşeni aldı. Baharın müjdecisi leylekler, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Denizli’nin Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan Işıklı Gölü çevresine bu yılda geldi. İlçeye bağlı Seraserli Mahallesi Pirenlik Mevkii’ndeki yonca tarlasında hasat yapan çiftçi Özer Çetinkaya’nın tarlasına leylek sürüsü indi. Göçmen leylek kuşlarıyla birlikte yonca hasadı yapan Çetinkaya, yüksek sesle çalışan traktörüne rağmen kendisinden kaçmayan leylek sürüsünün videosunu ve fotolarını çekti. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

#2
Foto - Leylekler çiftçiye böyle yardım etti

Mayıs ayı başında ilçeye sürüler halinde gelen leyleklerin Eylül ayı sonuna kadar Işıklı Gölü çevresinde yaşadığını, göldeki canlıları avlayarak beslendiğini anlatan çiftçi Çetinkaya, “Mahallemiz Işıklı Gölü’ne komşu, göçmen leylek sürüleri her yıl bizim mahallemize gelir yazı burada geçirir. Bu senede yüzlerce leylek sürüler halinde mahallemize geldi. Yaz boyunca gölden karnını doyuran leylekler Eylül ayında tekrar göç edecek. Bu gün tarlamdaki yoncaları traktörümle hasat etmeye başladım. Traktörün yüksek sesi ve bana rağmen onlarca leylek tarlama indi. Leylek sürüsüyle birlikte yonca hasadını yaptık. Benden ve traktörümden kaçmayan leyleklerin cep telefonumla videolarını ve fotoğraflarını çektim. Ortaya çok güzel videolar çıktı” dedi.

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