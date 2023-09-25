Lego! Dünyaca ünlü oyuncak markası sürdürülebilirlik soru ile karşı karşıya: Doğru materyali maalesef bulamadı

Brooks, “Geri dönüştürülmüş PET üretimini ölçeklendirmenin için üretim alanında yaratacağı bozulma seviyesi fabrikalarımızdaki her şeyi değiştirmemizi gerektiren düzeydeydi. Sonuç olarak oluşacak karbon ayak izi çok daha yüksek olacaktı. Bu bir hayal kırıklığıydı” ifadelerine yer verdi. Lego şimdi ise ABS’in her bir ana parçasına görece daha uyumlu biyolojik bazlı ve geri dönüştürülmüş malzeme ekleyerek daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. Christiansen, “Bir günde 0’dan yüzde 100’e sürdürülebilir olmak mümkün değil. Ancak biyo malzemelere veya geri dönüştürülmüş malzemelere dayanan elementlerle başlıyorsunuz. Buna göre belki yüzde 50’si, yüzde 30’u veya yüzde 70’i sürdürülebilir olabilir” dedi. Ancak CEO tüketicilerle iletişim kurmanın zor olacağını da kabul ediyor. Zira başlangıçta müşterilere herhangi bir sette emisyonların ne ölçüde azaltıldığını söylemek imkansız olacak. Ancak Lego CEO’su yeni hedeflerinin doğru odak noktasına dayandığını belirtiyor. Firma 2032 için 2019’a kıyasla karbon emisyonunda yüzde 37’lik bir azalma bekliyor. Christiansen o zamana kadar sürdürülebilir materyal kullanma hedeflerinin ilerleme göstereceği konusunda da ısrar etti. Lego sürdürülebilirlik konusundaki harcamalarını 2025 yılına kadar 430 milyon dolarla üç katına çıkarmayı planlıyor. Christiansen sürdürülebilir ham madde satın almanın yüksek maliyetinin tüketicilere aktarılmayacağını söyledi ve bu durumun kâr marjlarına zarar verebileceğini de kabul etti.