Laurik asit gibi etkenler bile... Anksiyeteye dahi iyi geliyor: O yağ saç bakımından temizliğe...
Hindistan cevizi yağının faydaları saymakla bitmiyor...
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Hindistan cevizi yağının faydaları saymakla bitmiyor...
Günümüzde Hindistan cevizi yağı, sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor. Ama yüksek oranda yağ içerdiği için aşırı miktarda kullanılmaması gerekir. İçinde bulunan laurik asit gibi faydalı yağ asitleri sayesinde vücudu iltihaba karşı korur. Aynı zamanda da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
Hindistan cevizi yağı sağlığa faydalarının yanı sıra, saç ve cilt bakımında da çok etkilidir. Aynı zamanda yemeklerde bitkisel yağ yerine de kullanılabilir. En önemli özelliklerinden birisi de yüksek pişirme sıcaklıklarına dayanıklı olmasıdır. Kızartma yağı olarak da tercih edilebilir. Aynı zamanda vücuda enerji verir ve kan şekerini dengeler. Hindistan cevizi suyu, zayıflama amacı ile tüketilebilir ve iştah kesicidir.
Hindistan cevizinin besin değeri, meyvenin neresinin tüketildiğine göre değişir. Hindistan cevizinin etli kısmı potasyum, magnezyum, E, K, C vitaminleri, kalsiyum, çinko ve demir gibi vitamin ve mineraller içerir. Aynı zamanda da çok iyi bir lif kaynağıdır. Aynı zamanda pek çok faydalı yağ asiti (stearik, miristik, oleik) ve türevlerini (betainler, etoksilatlar, etanolamid, esterler) içerir.
Yağın faydaları doğada çok az bulunan yağ asitlerinden kaynaklanır. Bu yağların sindirimi diğer yağlara göre daha kolaydır ve karaciğerde işlendiği için yağ olarak depolanması zordur. Aynı zamanda vücuda enerji verir. Hindistan cevizi yağının @ kadarı anne sütünde de bulunan Laurik asitten meydana gelir. Bu asitin vücutta işlenmesi ile bağışıklık sistemi güçlenir, virüslerle ve hastalıklarla mücadele yeteneği gelişir. Eğer kalp ve damar sağlığı riskiniz bulunmuyorsa ve aşırı tüketilmiyorsanız Hindistan cevizi yağının herhangi bir sakıncası yoktur.
-Hindistan cevizi yağı, yemeklerin içine katılarak kullanılabilir. Aynı zamanda salataların içine katılarak da faydalarından yararlanılabilir. -Lezzetli bir alternatif olarak tosta ya da kızarmış ekmeğe sürerek de tüketebilirsiniz.
-Eğer kalori sorununuz bulunmuyorsa her sabah bir çay kaşığı kadar içebilirsiniz. -Smoothie karışımlarına 1 çorba kaşığı kadar ekleyerek tüketebilirsiniz. -Kek yaparken, tavuk ya da et kızartırken yumurta çırparken ve mısır patlatırken de Hindistancevizi yağını tercih edebilirsiniz.
-Cilde tıraş sonrası nemlendirici olarak uygulayabilirsiniz. -Hindistan cevizi yağının içine Himalaya kristal tuzu ya da şeker ekleyerek yüz ve vücut peelingi elde edebilirsiniz. -Sprey bir şişe içine koyduğunuz Hindistan cevizi yağını bronzlaşmak için vücudunuza sıkabilirsiniz.
-Dudağa doğrudan sürerek nemlendirici özelliğinden yararlanabilirsiniz. -Tırnakların kenarlarında çıkan etleri yumuşatmak için uygulayabilirsiniz. Yağı tuzla karıştırarak dirsek ve ayak nemlendiricisi olarak da kullanabilirsiniz. -Emzirme sırasında meme uçlarını tedavi etmek ve nemlendirmek için kullanılabilirsiniz. -Saçların uçlarına az miktarda Hindistan cevizi yağı uygulayarak saç kırıklarının onarılmasına ve giderilmesine yardımcı olabilirsiniz. -Hindistan cevizi yağı, saçların kolay açılmasını sağlarken saçları dipten uca besler. -Saçlara az miktarda Hindistan cevizi yağı sürüldüğü zaman saçlarda elektriklenme ve kabarmanın önüne geçer.
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