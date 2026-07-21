Laurik asit gibi etkenler bile... Anksiyeteye dahi iyi geliyor: O yağ saç bakımından temizliğe...

Yağın faydaları doğada çok az bulunan yağ asitlerinden kaynaklanır. Bu yağların sindirimi diğer yağlara göre daha kolaydır ve karaciğerde işlendiği için yağ olarak depolanması zordur. Aynı zamanda vücuda enerji verir. Hindistan cevizi yağının @ kadarı anne sütünde de bulunan Laurik asitten meydana gelir. Bu asitin vücutta işlenmesi ile bağışıklık sistemi güçlenir, virüslerle ve hastalıklarla mücadele yeteneği gelişir. Eğer kalp ve damar sağlığı riskiniz bulunmuyorsa ve aşırı tüketilmiyorsanız Hindistan cevizi yağının herhangi bir sakıncası yoktur.