Okyanuslardaki gizli kaynak! Tüm insanlığın 50 bin yıllık ihtiyacını karşılayabilir

Chinmayee Subban ve ekibi, deniz suyundan elde edilen bir asidin nikel çıkarımında ticari hidroklorik asitten daha etkili olabileceğini gösterdi. Bu asit, bipolar membran elektrodiyalizi adı verilen bir sistemle üretiliyor. Başlangıçta bu yöntem, okyanus asitlenmesini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek alkali deniz suyu üretmek amacıyla geliştirilmişti. Ancak süreçte ortaya çıkan asit de atık olarak bırakılmak yerine kullanılabilir bir ürüne dönüştürülebiliyor. Araştırmacılar, bu asidin olivin mineralinden nikel çıkarmada geleneksel asitlere göre yüzde 37 daha etkili olduğunu belirledi. Bir diğer yaklaşım ise deniz yosunlarını kullanmak. Kuzeybatı Pasifik Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları, bazı makroalglerin yani deniz yosunlarının deniz suyundaki kritik mineralleri dokularında biriktirdiğini tespit etti. Washington’daki Sequim Deniz Araştırmaları Laboratuvarı’ndan botanik araştırmacısı Scott Edmundson, bazı kritik materyallerin deniz yosunlarında çevredeki deniz suyuna göre milyon kat daha yüksek yoğunluklarda görülebildiğini belirtiyor. Ekip, hangi deniz yosunu türlerinin hangi mineralleri biriktirdiğini, bu bitkilerin mineral içeriğini artıracak şekilde nasıl yetiştirilebileceğini ve minerallerin nasıl çıkarılacağını araştırıyor. Ayrıca deniz yosunu biyokütlesinden kimyasallar, yakıtlar ve gübreler üretme olasılığı da inceleniyor. Böylece deniz yosunu temelli sistemler, yalnızca kritik mineral değil, ek ürünler de sağlayabilir.