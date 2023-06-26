Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

Laptop sıcaklığının artması sonucunda ise içerideki elektronik parçalar, basit tabirle “darlanır”. Bu da performansta önemli ölçüde düşüşe sebep olur. Dolayısıyla eğer bir laptop kullanıcısı iseniz, cihaz sağlığını korumak ve daha performanslı kullanabilmek için soğutmaya çalışmanızı tavsiye ederiz. O halde laptop soğutma yöntemlerine geçelim. İşlemci ve ekran kartı ile soğutucu arasında bir boşluk olur. Bu boşluğukapatmak ne yazık ki mümkün değildir. Bu noktada devreye giren termal macun, boşluğu kapatarak ısı iletimi için bir aracı olur. Ancak termal macun, zaman geçtikçe kurumaya ve işlevini yitirmeye başlar.