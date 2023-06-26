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Teknoloji-Bilişim
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Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

2023-06-26 00:50:05
Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dizüstü bilgisayar kullanıcıları için ısınma problemi ortaya çıktı. Laptop performansını artırmak için mutlaka bunları yapın.

#1
Foto - Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

Yaz ayları laptop kullanıcıları için büyük çile. Zira sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, laptopların aşırı ısınması da kaçınılmaz oluyor. Tabii bu performansın düşmesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Bizler de bu içeriğimizde laptop soğutma yöntemlerini anlattık.

#2
Foto - Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

Yaz aylarında laptopların ısınmasının ana kaynağı, ortam sıcaklığının aşırı derecede artması. Dizüstü bilgiayarlar, çalıştıkları sırada içindeki elektronik bilişenler ısı üretir. Bu ısı da fanlar aracılığıyla dışarı atılır ancak dışarıdaki hava da sıcaksa, ısı transfari zorlu hale gelir. Haliyle bu da laptop sıcaklığını arttırır ve cihaz içindeki soğutma fanları sıcaklığı düşürmek için yetersiz kalabilir.

#3
Foto - Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

Laptop sıcaklığının artması sonucunda ise içerideki elektronik parçalar, basit tabirle “darlanır”. Bu da performansta önemli ölçüde düşüşe sebep olur. Dolayısıyla eğer bir laptop kullanıcısı iseniz, cihaz sağlığını korumak ve daha performanslı kullanabilmek için soğutmaya çalışmanızı tavsiye ederiz. O halde laptop soğutma yöntemlerine geçelim. İşlemci ve ekran kartı ile soğutucu arasında bir boşluk olur. Bu boşluğukapatmak ne yazık ki mümkün değildir. Bu noktada devreye giren termal macun, boşluğu kapatarak ısı iletimi için bir aracı olur. Ancak termal macun, zaman geçtikçe kurumaya ve işlevini yitirmeye başlar.

#4
Foto - Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

Bu sebepten ötürü laptop içindeki işlemci ve ekran kartının termal macunu eski ise yenilemenizi tavsiye ediyoruz. Zira zaten 6-7 ayda bir yenilenmesi tavsiye edilir. Bu dolaylı olarak performans için de bir artış yaşatacaktır. Laptop içindeki elektronik bileşenler, yapıları gereği dar bir alanda sıkışık bir şekilde yer alır. Bu dizüstü bilgisayarın bir masaüstü bilgisayara kıyasla daha fazla ısınmasına sebep oluyorken, aynı zamanda daha çok tozlanmasına da neden oluyor.

#5
Foto - Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

Laptop’u 6-7 ayda bir, kasayı termal macun için açtığınız sırada temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Zira toz, soğutma fanlarını da tıkayacakatır. Bu da işlemci ile ekran kartı yeteri kadar soğutulamadığı için ısınmaya sebebiyet verecektir. Dahili soğutucu fanlarını temizlemek için küçük bir fırça veya diş macunu kullanabilirsiniz. Veya çekim gücü düşük bir süpürge makinesi de olabilir. Laptop ömrünü uzatmak için de cihazı düzenli aralıklarla temizlemek önem arz ediyor.

#6
Foto - Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

Dahili soğutma sistemi kimi zaman yetersiz kalacağı için laptop’un altına koyabileceğiniz bir soğutucu satın almayı düşünebilirsiniz. Bu, laptopunuzun daha etkili bir şekilde soğutulmasını sağlayabilir. Ancak bu noktada soğutucu tercih ederken kaliteli olmasına dikkatli olmalısınız. Aksi halde yararından çok zararı olabilir. Zira internet üzerinde satılan soğutucuların pek çoğunun önemli derecede bir etkisi olmuyor. Bu sebepten ötürü güvenilir markaları tavsiye etmenizde fayda var. Bu da laptop soğutma yöntemlerinden birisi.

#7
Foto - Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

Hava çıkış ızgarasının önünü açık olsun Laptoplarda, içeride biriken sıcak havanın etkili bir şekilde dışarı atılması için hava çıkış ızgarası bulunur. Bu ızgara genellikle cihazın alt tarafında ve yan taraflarında yer alır. Hava çıkış ızgarasının önünün açık olması önemlidir çünkü bu, sıcak havanın rahatlıkla dışarı atılmasını sağlar.

#8
Foto - Laptop kullanıcıları yazın bunları mutlaka yapın

Izgaranın önü kapalı olduğu zaman sıcak hava dışarı atılamayacağı için haliyle laptop da ısınır. Buna çözüm olarak dizüstü bilgisayarın altına bir yerden yükseltici koyarak ızgaranın önünü açık tutabilirsiniz. Laptopun ayağı varsa onu da kullanabilirsiniz.

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