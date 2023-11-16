2023-11-16 11:39:27 Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi
Beklenen kara kış şimdi başlıyor. Yoğun kar yağışı yurda giriş yaptı. MGM ve Meteoroloji uzmanları tarafından günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. Hava sıcaklıklarının aniden mevsim normallerinin altına düşeceği, doğuda başlayan kar yağışının ise batı illerine ilerleyeceği duyurdu. Sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Kar yağışı radara girdi. Gece yarısı başlaması beklenen kar yağışı saatler öncesinden başladı. Lapa Lapa yağan karın sıcaklıklardaki düşüşle birlikte günlerce yerde kalacağı öğrenildi. Öte yandan kar yağışı adım adım batıya ilerliyor. İstanbul'un kapısına dayandı. Sadece saatler sonra lapa lapa kar etkili olacak. Gelen son dakika haberine göre; Kış turizminin merkezi Uludağ'a ilk kar düştü.