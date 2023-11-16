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Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

2023-11-16 11:39:27
Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

Beklenen kara kış şimdi başlıyor. Yoğun kar yağışı yurda giriş yaptı. MGM ve Meteoroloji uzmanları tarafından günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. Hava sıcaklıklarının aniden mevsim normallerinin altına düşeceği, doğuda başlayan kar yağışının ise batı illerine ilerleyeceği duyurdu. Sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Kar yağışı radara girdi. Gece yarısı başlaması beklenen kar yağışı saatler öncesinden başladı. Lapa Lapa yağan karın sıcaklıklardaki düşüşle birlikte günlerce yerde kalacağı öğrenildi. Öte yandan kar yağışı adım adım batıya ilerliyor. İstanbul'un kapısına dayandı. Sadece saatler sonra lapa lapa kar etkili olacak. Gelen son dakika haberine göre; Kış turizminin merkezi Uludağ'a ilk kar düştü.

#1
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte ‘Kar ne zaman yağacak?’ sorusuna da yanıt aranmaya başladı. Hafta sonu yurt genelinde etkili olan yoğun yağmur ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken birçok ilde de kar yağışı etkili oldu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre çetin bir kış bizi bekliyor.

#2
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

Yurdun doğusunda kar yağışı şimdiden başladı. Ancak özellikle büyükşehirlere kar yağdığı zaman yoğun yağışın etkileri çok daha fazla gündemde yer buluyor. Hem çalışanlar hem de öğrenciler kar yağışına dair açıklamaları yakından takip ediyor.

#3
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? MGM ve Meteololoji uzmanları ise yaptıkları açıklamalarda kar yağışının batı illerine ilerlemeye başladığına vurgu yapıyor. ‘İstanbul’a kar ne zaman yağacak?’ sorusuna ise tüm kent yanıt arıyor.

#4
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

Hava sıcaklıkları batı kentlerinde bugün itibarı ile düşmeye başlıyor. Kara kış yüzünü gösteriyor. Yağmur, dolu ve kuvvetli rüzgarın ardından kar adım adım batıya ilerliyor. Uzmanlar lapa lapa kar yağışının başlayacağı günü açıkladı. İstanbul için de tarih verildi. Son dakika kar yağışı açıklamalarına geçmeden önce Meteorolojinin yeni hava tahmin raporuna bakalım. MGM uyarısının ardından birçok ilde yoğun yağmur sonrası sel de hayatı olumsuz etkiledi.

#5
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#6
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

#7
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#8
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

#9
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıEDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

#10
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

KAR YAĞIŞI HAFTA SONU DA SÜRECEK Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesi ile başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı’nın zirvesini beyaza bürüdü. Kar yağışının Kastamonu ve bölgesinde hafta sonu etkili olmadı bekleniyor.

#11
Foto - Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

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