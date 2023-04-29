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Türkiye
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Lanet alkol yine can aldı

2023-04-29 08:44:36
Lanet alkol yine can aldı

Denizli’de sahte alkol aldığı iddia edilen tekstil sahibi, yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

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Foto - Lanet alkol yine can aldı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi.

#2
Foto - Lanet alkol yine can aldı

Edinilen bilgiye göre; yakınlarının bir süredir haber alamadığı tekstil sahibi Talip Kızakoğlu (62), evinde hareketsiz yatarken bulundu.

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Foto - Lanet alkol yine can aldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kızakoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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Foto - Lanet alkol yine can aldı

Evde çok sayıda sahte alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı çalışma gerçekleştirdi.

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Foto - Lanet alkol yine can aldı

Yapılan incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Kızakoğlu’nun sahte alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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