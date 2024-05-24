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Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

2024-05-24 10:34:27
Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

Başıboş sokak köpekleri Türkiye'de ciddi bir sorun haline geldi.

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#1
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

Birçok vatandaşı yaralayan ve ölümüne neden olan köpekler, tehlike saçıyor.

#2
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

Başıboş sokak köpekleri nedeniyle korkan vatandaşlar için ise güvenli bir ortam sağlamaya yönelik bazı adımlar atılacak.

#3
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

Meclis'e gelecek olan tasarı ile başıboş sokak köpekleriyle ilgili bazı uygulamalar hayata geçecek.

#4
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

Peki, Avrupa'da başıboş sokak köpekleriyle ilgili alınan tedbirler neler? İşte detaylar...

#5
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

İNGİLTERE/ - Köpeklere mikroçip takmak zorunlu. - Barınağa getirilen sahipsiz hayvanın bir hafta boyunca sahibi aranıyor. - 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.

#6
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

FRANSA/ - Evcil hayvanlarını sokağa bırakanlara 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası. - Başıboş hayvanlar bakım merkezleri ve barınaklarda sahiplendiriliyor. - Merkezlerde veya barınaklarda yer kalmayınca hayvanlar uyutulabiliyor.

#7
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

BELÇİKA/ - Köpeklere 1998'den bu yana zorunlu olarak çip takılıyor. - Sokaklarda bulunan köpekler barınaklara getiriliyor. - Sahiplendirilemeyenler barınaklarda yaşamaya devam ediyor. - Hayvanlar tıbbi nedenlerle uyutulabiliyor.

#8
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

ALMANYA/ - Köpek sahibi olmak vergiye tabi. - Barınağa getirilen hayvanın sahibi bulunmazsa ya da sahipsiz hayvan 6 ay burada tutuluyor.

#9
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

İSVEÇ/ - Tüm köpeklerin çiple kayıt altına alınması zorunlu. - Ömür boyu hizmet veren köpek barınakları mevcut. - Acı çekmeleri veya insanlara zarar vermeleri durumunda belediyelerin izniyle uyutuluyor.

#10
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

ESTONYA VE LETONYA/ - Estonya ve Letonya'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilememeleri durumunda uyutuluyor.

#11
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

POLONYA/ - Sahibi bulunamayan hayvanlara barınakta çip takılıyor, bakımları yapılarak kısırlaştırılıyor.

#12
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

İSVİÇRE/ - Hayvanlar barınaklara alınıyor. - Sahiplendirilemeyen hayvanlar uyutuluyor.

#13
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

İSPANYA/ - Evcil hayvanlara çip takılması ve profesyonel kişilerce yasal şekilde çiftleştirilmemiş hayvanların kısırlaştırılması zorunlu. - Hayvanlarını sokağa bırakanlara on binlerce euro para cezası veriliyor. - Barınağa götürülen hayvanlar aşılanıp kısırlaştırılıyor.

#14
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

İTALYA/ - Hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor ve sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. - Sahibi bulunmayanlar barınaklara gönderiliyor. - Sahiplendirilemeyenler barınaklarda kalmaya devam ediyor. - Agresif olanlar uyutulabiliyor.

#15
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

YUNANİSTAN/ Evcil hayvanlar için nüfus kaydı oluşturuluyor. - Hayvanların sadece bir kez yavrulamalarına izin veriliyor. - Sahipsiz hayvanlar toplanıp kısırlaştırılıyor. - Hayvanlar 3 ay barınakta sahiplendirilmeyi bekliyor. - Sahiplendirilemeyenler tekrar doğal alanlarına bırakılıyor.

#16
Foto - Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş

Anadolu Ajansı’nın derlediği bilgiler…

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