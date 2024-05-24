2024-05-24 10:34:27 Laikçilerin çok beğendiği Avrupa sorunu böyle çözmüş
Başıboş sokak köpekleri Türkiye'de ciddi bir sorun haline geldi.
Başıboş sokak köpekleri Türkiye'de ciddi bir sorun haline geldi.
Birçok vatandaşı yaralayan ve ölümüne neden olan köpekler, tehlike saçıyor.
Başıboş sokak köpekleri nedeniyle korkan vatandaşlar için ise güvenli bir ortam sağlamaya yönelik bazı adımlar atılacak.
Meclis'e gelecek olan tasarı ile başıboş sokak köpekleriyle ilgili bazı uygulamalar hayata geçecek.
Peki, Avrupa'da başıboş sokak köpekleriyle ilgili alınan tedbirler neler? İşte detaylar...
İNGİLTERE/ - Köpeklere mikroçip takmak zorunlu. - Barınağa getirilen sahipsiz hayvanın bir hafta boyunca sahibi aranıyor. - 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.
FRANSA/ - Evcil hayvanlarını sokağa bırakanlara 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası. - Başıboş hayvanlar bakım merkezleri ve barınaklarda sahiplendiriliyor. - Merkezlerde veya barınaklarda yer kalmayınca hayvanlar uyutulabiliyor.
BELÇİKA/ - Köpeklere 1998'den bu yana zorunlu olarak çip takılıyor. - Sokaklarda bulunan köpekler barınaklara getiriliyor. - Sahiplendirilemeyenler barınaklarda yaşamaya devam ediyor. - Hayvanlar tıbbi nedenlerle uyutulabiliyor.
ALMANYA/ - Köpek sahibi olmak vergiye tabi. - Barınağa getirilen hayvanın sahibi bulunmazsa ya da sahipsiz hayvan 6 ay burada tutuluyor.
İSVEÇ/ - Tüm köpeklerin çiple kayıt altına alınması zorunlu. - Ömür boyu hizmet veren köpek barınakları mevcut. - Acı çekmeleri veya insanlara zarar vermeleri durumunda belediyelerin izniyle uyutuluyor.
ESTONYA VE LETONYA/ - Estonya ve Letonya'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilememeleri durumunda uyutuluyor.
POLONYA/ - Sahibi bulunamayan hayvanlara barınakta çip takılıyor, bakımları yapılarak kısırlaştırılıyor.
İSVİÇRE/ - Hayvanlar barınaklara alınıyor. - Sahiplendirilemeyen hayvanlar uyutuluyor.
İSPANYA/ - Evcil hayvanlara çip takılması ve profesyonel kişilerce yasal şekilde çiftleştirilmemiş hayvanların kısırlaştırılması zorunlu. - Hayvanlarını sokağa bırakanlara on binlerce euro para cezası veriliyor. - Barınağa götürülen hayvanlar aşılanıp kısırlaştırılıyor.
İTALYA/ - Hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor ve sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. - Sahibi bulunmayanlar barınaklara gönderiliyor. - Sahiplendirilemeyenler barınaklarda kalmaya devam ediyor. - Agresif olanlar uyutulabiliyor.
YUNANİSTAN/ Evcil hayvanlar için nüfus kaydı oluşturuluyor. - Hayvanların sadece bir kez yavrulamalarına izin veriliyor. - Sahipsiz hayvanlar toplanıp kısırlaştırılıyor. - Hayvanlar 3 ay barınakta sahiplendirilmeyi bekliyor. - Sahiplendirilemeyenler tekrar doğal alanlarına bırakılıyor.
Anadolu Ajansı’nın derlediği bilgiler…
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