Bir anket sonucu daha kamuoyuna açıklandı: Erdoğan'ın oy oranı olay oldu
BETİMAR’ın son anketinde vatandaşlara, "Olası bir savaş durumunda ülkeyi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu soruldu. Ankette Başkan Erdoğan'a duyulan güven dikkat çekti.
BETİMAR’ın Mart 2026 tarihli “Her Açıdan Türkiye Gündemi Araştırması” kamuoyunun dikkatini çeken sonuçlar ortaya koydu.
İŞTE VATANDAŞIN TERCİHLERİNE GÖRE SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE...
CEVAP YOK — 7,8
BİLMİYORUM / FİKRİM YOK — 4,9
DİĞER — 2,2
ÖZGÜR ÖZEL — 2,8
MANSUR YAVAŞ — 16,6
EKREM İMAMOĞLU — 17,1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN — 48,6
