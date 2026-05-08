Bu hamle çok konuşulur: Ve Osimhen'in parası hazır, imzalar atılıyor!
Galatasaray'ın makinası için beklenen sürpriz karar verildi.
Transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala Galatasaray taraftarları Victor Osimhen'in takımdaki geleceğini merak ediyor. Gerekli çalışmaları yapan sarı-kırmızılı yönetimin Nijeryalı yıldızla ilgili son kararı verdiği belirtildi.
Avrupa'da Arsenal başta olmak üzere birçok dünya devini peşine takan Victor Osimhen'in geleceği şekilleniyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızla ilgili planlamayı yaptığı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Victor Osimhen'i satmayı kesinlikle düşünmüyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un gelecek sezonun planını Osimhen'e göre yapıyor.
Sportif AŞ'den yönetime "başkan yardımcısı" olarak girmeye hazırlanan Abdullah Kavukcu'nun da Osimhen'in parasını şimdiden hazırladığı belirtildi. Sezon başına 21 milyon euro kazanan Nijeryalı yıldıza bu rakamın 15 milyon eurosunu direkt Galatasaray ödüyor.
Kalan 6 milyon euroluk kısmı ise sponsorlar tamamlıyor. İmzalanacak 3 reklam anlaşmasıyla Osimhen'in 2026-2027 sezonu için geçerli 6 milyon euroluk imaj hakkının karşılanacağı aktarıldı.
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı 15 milyon euroluk ödemeyi ise loca ve GS Store gelirleriyle gecikme yaşamadan karşılamaya devam edecek.
Sarı-kırmızılılar, 75 milyon euroya kadrosuna kattığı Osimhen'in taksitlerini mart ayında tamamen bitirmişti.
