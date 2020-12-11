2020-12-11 11:50:15 Lahmacun listeye girdi! İlk sıra şaşırttı
Google, en çok aranan lezzetleri açıkladı. Türkiye'de en çok aranan lezzetlerde ilk sıra şaşırttı.
Google, en çok aranan lezzetleri açıkladı. Türkiye'de en çok aranan lezzetlerde ilk sıra şaşırttı.
Geçmiş yıllarda televizyon programlarında pişen yemekler gibi faktörler ya da geleneksel lezzetler arama trendlerini şekillendiriyordu. Örneğin geçen yılın en çok aranan tarifi irmik helvası, 2018'in en çok aranan tarifi ise sirondu. Bu yıl ise en çok arananlarda ekmek çeşitlerinin ve hamur işlerinin hakimiyeti dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil dünyada da geçerli olan bu trendin tek istisnası sosyal medya kaynaklı bir arama.
Türkiye'de bu yıl en çok aranan 10'uncu tarif kalburabastı oldu. Geleneksel tatlılarımızdan kalburabastı geçtiğimiz yıllarda da arama listelerinde üst sıralarda yer alıyordu.
Türkiye'de aramaların dokuzuncu sırasına ezogelin yerleşti. Yakın zamanda coğrafi işaret tescili de alan bu nefis çorba belli ki 2020'de her evde mutlaka bir kez pişti.
Güllaç tatlısı 2020 aramalarında Türkiye'de sekizinci sıraya oturdu. Ramazanların vazgeçilmezi güllaç kısıtlamaların ilk dönemine denk gelen ramazan günlerinde sofraları süsledi.
Yedinci sırayı gönüllerin şahı lahmacun aldı. Normalde dışarıdan alınan ya da dışarıda yenen bir yemek olan lahmacunu özleyenler kısıtlama döneminde evde yapmak için bol bol tarif aradı.
İzmir bombası son birkaç yılda hep popüler ama bu yıl aramalarda altıncı sıraya yerleşmeyi başardı. İncecik hamuru ve eriyen çikolatayı sosyal medyada gören evde yapmak için kolları sıvadı.
Ramazanın bir başka vazgeçilmezi ramazan pidesi de bu yıl çok arandı. Ramazan sofralarını pideyle tatlandırmak isteyenler bu yıl fırınlarda kuyruğa girmek yerine mutfaklarının yolunu tuttu.
Hem görüntüsü hem de lezzetiyle herkesin kalbini çalan Çökertme kebabı, arama trendlerinin dördüncüsü oldu. Çıtır patates, et, yoğurt sosu derken sofralar bu Bodrum lezzetiyle şenlendi.
Aşure en çok arananlar arasında üçüncü sıradaydı. Geçmişte de arama trendlerinin üst sıralarında olan aşure, bu yıl evde geçirilen zamanın da artmasıyla daha da fazla mutfakta pişirildi.
Aramalarda ikinci sırada pide yer aldı. Burada ramazan pidesi aramalarının yanı sıra kaşarlı, kuşbaşılı, kıymalı pideleri özleyenlerin "İş başa düştü" demeleri de etkili oldu.
Türkiye trendlerinin ilk sırasını da tahmin edilebileceği üzere ekmek aldı. Özellikle herkesin evde ekmek yapmaya başladığı mart ve nisan aylarında güzel bir ekmek tarifi arayanlar aşağıdaki tarifi sıkça denedi.
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