Lahmacun listeye girdi! İlk sıra şaşırttı

Geçmiş yıllarda televizyon programlarında pişen yemekler gibi faktörler ya da geleneksel lezzetler arama trendlerini şekillendiriyordu. Örneğin geçen yılın en çok aranan tarifi irmik helvası, 2018'in en çok aranan tarifi ise sirondu. Bu yıl ise en çok arananlarda ekmek çeşitlerinin ve hamur işlerinin hakimiyeti dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil dünyada da geçerli olan bu trendin tek istisnası sosyal medya kaynaklı bir arama.