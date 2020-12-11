  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
12
Lahmacun listeye girdi! İlk sıra şaşırttı

2020-12-11 11:50:15
Lahmacun listeye girdi! İlk sıra şaşırttı

Google, en çok aranan lezzetleri açıkladı. Türkiye'de en çok aranan lezzetlerde ilk sıra şaşırttı.

#1
Foto - Geçmiş yıllarda televizyon programlarında pişen yemekler gibi faktörler ya da geleneksel lezzetler arama trendlerini şekillendiriyordu. Örneğin geçen yılın en çok aranan tarifi irmik helvası, 2018'in en çok aranan tarifi ise sirondu. Bu yıl ise en çok arananlarda ekmek çeşitlerinin ve hamur işlerinin hakimiyeti dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil dünyada da geçerli olan bu trendin tek istisnası sosyal medya kaynaklı bir arama.

Geçmiş yıllarda televizyon programlarında pişen yemekler gibi faktörler ya da geleneksel lezzetler arama trendlerini şekillendiriyordu. Örneğin geçen yılın en çok aranan tarifi irmik helvası, 2018'in en çok aranan tarifi ise sirondu. Bu yıl ise en çok arananlarda ekmek çeşitlerinin ve hamur işlerinin hakimiyeti dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil dünyada da geçerli olan bu trendin tek istisnası sosyal medya kaynaklı bir arama.

#2
Foto - Türkiye'de bu yıl en çok aranan 10'uncu tarif kalburabastı oldu. Geleneksel tatlılarımızdan kalburabastı geçtiğimiz yıllarda da arama listelerinde üst sıralarda yer alıyordu.

Türkiye'de bu yıl en çok aranan 10'uncu tarif kalburabastı oldu. Geleneksel tatlılarımızdan kalburabastı geçtiğimiz yıllarda da arama listelerinde üst sıralarda yer alıyordu.

#3
Foto - Türkiye'de aramaların dokuzuncu sırasına ezogelin yerleşti. Yakın zamanda coğrafi işaret tescili de alan bu nefis çorba belli ki 2020'de her evde mutlaka bir kez pişti.

Türkiye'de aramaların dokuzuncu sırasına ezogelin yerleşti. Yakın zamanda coğrafi işaret tescili de alan bu nefis çorba belli ki 2020'de her evde mutlaka bir kez pişti.

#4
Foto - Güllaç tatlısı 2020 aramalarında Türkiye'de sekizinci sıraya oturdu. Ramazanların vazgeçilmezi güllaç kısıtlamaların ilk dönemine denk gelen ramazan günlerinde sofraları süsledi.

Güllaç tatlısı 2020 aramalarında Türkiye'de sekizinci sıraya oturdu. Ramazanların vazgeçilmezi güllaç kısıtlamaların ilk dönemine denk gelen ramazan günlerinde sofraları süsledi.

#5
Foto - Yedinci sırayı gönüllerin şahı lahmacun aldı. Normalde dışarıdan alınan ya da dışarıda yenen bir yemek olan lahmacunu özleyenler kısıtlama döneminde evde yapmak için bol bol tarif aradı.

Yedinci sırayı gönüllerin şahı lahmacun aldı. Normalde dışarıdan alınan ya da dışarıda yenen bir yemek olan lahmacunu özleyenler kısıtlama döneminde evde yapmak için bol bol tarif aradı.

#6
Foto - İzmir bombası son birkaç yılda hep popüler ama bu yıl aramalarda altıncı sıraya yerleşmeyi başardı. İncecik hamuru ve eriyen çikolatayı sosyal medyada gören evde yapmak için kolları sıvadı.

İzmir bombası son birkaç yılda hep popüler ama bu yıl aramalarda altıncı sıraya yerleşmeyi başardı. İncecik hamuru ve eriyen çikolatayı sosyal medyada gören evde yapmak için kolları sıvadı.

#7
Foto - Ramazanın bir başka vazgeçilmezi ramazan pidesi de bu yıl çok arandı. Ramazan sofralarını pideyle tatlandırmak isteyenler bu yıl fırınlarda kuyruğa girmek yerine mutfaklarının yolunu tuttu.

Ramazanın bir başka vazgeçilmezi ramazan pidesi de bu yıl çok arandı. Ramazan sofralarını pideyle tatlandırmak isteyenler bu yıl fırınlarda kuyruğa girmek yerine mutfaklarının yolunu tuttu.

#8
Foto - Hem görüntüsü hem de lezzetiyle herkesin kalbini çalan Çökertme kebabı, arama trendlerinin dördüncüsü oldu. Çıtır patates, et, yoğurt sosu derken sofralar bu Bodrum lezzetiyle şenlendi.

Hem görüntüsü hem de lezzetiyle herkesin kalbini çalan Çökertme kebabı, arama trendlerinin dördüncüsü oldu. Çıtır patates, et, yoğurt sosu derken sofralar bu Bodrum lezzetiyle şenlendi.

#9
Foto - Aşure en çok arananlar arasında üçüncü sıradaydı. Geçmişte de arama trendlerinin üst sıralarında olan aşure, bu yıl evde geçirilen zamanın da artmasıyla daha da fazla mutfakta pişirildi.

Aşure en çok arananlar arasında üçüncü sıradaydı. Geçmişte de arama trendlerinin üst sıralarında olan aşure, bu yıl evde geçirilen zamanın da artmasıyla daha da fazla mutfakta pişirildi.

#10
Foto - Aramalarda ikinci sırada pide yer aldı. Burada ramazan pidesi aramalarının yanı sıra kaşarlı, kuşbaşılı, kıymalı pideleri özleyenlerin

Aramalarda ikinci sırada pide yer aldı. Burada ramazan pidesi aramalarının yanı sıra kaşarlı, kuşbaşılı, kıymalı pideleri özleyenlerin "İş başa düştü" demeleri de etkili oldu.

#11
Foto - Türkiye trendlerinin ilk sırasını da tahmin edilebileceği üzere ekmek aldı. Özellikle herkesin evde ekmek yapmaya başladığı mart ve nisan aylarında güzel bir ekmek tarifi arayanlar aşağıdaki tarifi sıkça denedi.

Türkiye trendlerinin ilk sırasını da tahmin edilebileceği üzere ekmek aldı. Özellikle herkesin evde ekmek yapmaya başladığı mart ve nisan aylarında güzel bir ekmek tarifi arayanlar aşağıdaki tarifi sıkça denedi.

Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler
Gündem

Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler

Müslümanların en büyük gücü Dua'yı aklınca tiye alan Nihat Genç'in bu tutumuna takipçileri bile isyan etti.
Son dakika! Bakan Dönmez'den yerli otomobil TOGG açıklaması
Otomotiv

Son dakika! Bakan Dönmez'den yerli otomobil TOGG açıklaması

TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Fatih Dönmez, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük..
CHP'li vekil Sera Kadıgil'den 'pes' dedirten savunma: CHP'liler AK Parti iktidarı yüzünden tecavüz etti
Gündem

CHP'li vekil Sera Kadıgil'den 'pes' dedirten savunma: CHP'liler AK Parti iktidarı yüzünden tecavüz etti

Meclis Genel Kurulu’nda isimleri sıklıkla taciz ve tecavüz olayları ile anılan HDP ve CHP’li milletvekillerine tepki gösterildi. CHP İstanbu..
Merkel: Tüm dengeler değişecek
Dünya

Merkel: Tüm dengeler değişecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Salgın, dünyadaki güç dengelerini, özellikle iktisadi olarak ama belki de sosyopolitik olarak da yeniden d..
İsrail’den tepki çeken savunma! 'Türkler geç kaldı'
Dünya

İsrail’den tepki çeken savunma! 'Türkler geç kaldı'

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, Sivasspor'un Tel Aviv'de bekletilmesinin ardından skandal bir suçlamada bulundu.
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay