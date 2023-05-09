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Dünya
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La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

2023-05-09 21:09:29
La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

Guatemala’nın başkenti Guatemala City'de bulunan La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam objektiflere takıldı.

#1
Foto - La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

Orta Amerika'da Kıstas bölgesindeki Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de bulunan ve ayı, lemur ve maymun gibi çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan La Aurora Hayvanat Bahçesi'ndeki günlük yaşam görüntülendi.

#2
Foto - La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

Hayvanat bahçesinde düzenlenen bir etkinlik kapsamında yetkililer, hayvanların rutin beslenme düzeninin dışına çıkarak sürpriz kutular içine koydukları buzlu meyveleri güneşli günde hayvanların bulunduğu alanlara bıraktı.

#3
Foto - La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

#4
Foto - La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

#5
Foto - La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

#6
Foto - La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

#7
Foto - La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

#8
Foto - La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

#9
Foto - La Aurora Hayvanat Bahçesi'nde yaşam

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