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KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

2023-02-15 12:21:48
KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Kırıkkale'de KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşlar, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

#1
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

21 yaşındaki Furkan Körpe, "Kurban olduğum Allah beni o saatlere kadar uyutmamış demek ki. Şuan da çok şükür canımız sağ. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimiz dört bir yandan yardımlarını gönderdi" dedi.

#2
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ağırlanıyor.

#3
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremin yaraları sarılıyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nden yönlendirilen veya kendi imkanlarıyla Kırıkkale'ye gelen bin 300 depremzede, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

#4
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Deprem bölgesine devlet ve millet tarafından yardımların gönderildiğini ifade eden Furkan Körpe (21) "Ben ilk defa gece 4'ü 10 geçeye kadar ayaktaydım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hiç ayakta kalmazdım bu saatlere kadar. Kurban olduğum Allah beni o saatlere kadar uyutmamış demek ki. Şuan da çok şükür canımız sağ. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimiz dört bir yandan yardımlarını gönderdi. Bize aşırı derecede yardım geldi. Allah milletimizin yokluğunu göstermesin. Acımızı acıları gibi paylaştılar. Rabbim onlara da yardımcı olsun inşallah" dedi.

#5
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Yurtlarda misafir edilen depremzedelere barınma, yemek, psikolojik destek ve ücretsiz sosyal market imkanı da sağlandı. Çocuklar da oluşturulan oyun alanlarında depremi unutmaya çalışıyor.

#6
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Deprem bölgesinden 45 kişilik kafile olarak geldiklerini anlatan Harun Gözdaş, "Biz 45 kişilik kafileyiz. Önce tedirgindik Allah razı olsun devletimizden yokluğunu da vermesin. Burada hiç bir eksiğimiz yok. Devletimiz her türlü seferber oldu. O kadar malzeme geldi ki akıl hayal işi değil yani. Şimdi konteynırlarda gelmiş" diye konuştu.

#7
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Deprem sırasında çekyatta oturduğunu belirten Nuriye Aktaş, Çekyatta oturuyordum biranda kendimi yerde buldum. Oradan oraya savruldum. Elimi nereye vurduğumu bilmiyorum. Ölümden döndük. Namaz kıldım çekyata oturdum 2 saniye sürmedi. Kendimi yerde buldum kolumu da nereye vurdum bilmiyorum. Soba devrildi üstüme kaynar su döküldü" ifadesini kullandı.

#8
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Turgut Aktaş (30), "Allah devlerimizden razı olsun. Ortamımız çok iyi. Tepkiler de geliyor muhalefetten hani 'Üniversiteler kapanmasın' diye ama bizim elimizde olan bir şey değil. Tek temennimiz devletimiz kısa sürede konteynırdır veya bir barınma olur tekrardan memleketimize gitmek. Oralardan ayrılmak bizim de zorumuza gidiyor" şeklinde konuştu.

#9
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

KYK yurdundan memnun olduğunu ifade eden Nehir Altıparmak (11) "Kahramanmaraş'ta ilk defa böyle bir şey gördük. Şok geçirdik şaşırdık. Binlerce ev yıkıldı, artçılar çoğaldı, ölüler çoğaldı. Bunun nedeni doğal afet yaşadık. Depremde doğal afet. Deprem çok kötü bir şey. Hiç kimsenin başına gelmesin. Otobüslerde kaldık ıslandık. Çok kötü bir andı. Rabbimize asla şükür etmeyi unutmamız lazım. Ben çok beğendim burayı. İyi ki de Kırıkkale'ye gelmişiz. Ailemde memnun. Kırıkkale'yi çok seviyoruz ve yurdunu da. Çok teşekkür ederim evlerini bize açtıkları için" dedi.

#10
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Mevlüt Anıl Balcı (13) ise şunları söyledi:

#11
Foto - KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

"Deprem olduğunda çok korktuk masanın altına girdik. Evimiz yanlardan patladı. Arabamızın üstüne de depo düştü. Kırıkkale'ye geldik. Burası çok güzel, çok beğendim. Burada oyun odası da var yemekler de var. Çok sevdim burayı"

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