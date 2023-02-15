KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

KYK yurdundan memnun olduğunu ifade eden Nehir Altıparmak (11) "Kahramanmaraş'ta ilk defa böyle bir şey gördük. Şok geçirdik şaşırdık. Binlerce ev yıkıldı, artçılar çoğaldı, ölüler çoğaldı. Bunun nedeni doğal afet yaşadık. Depremde doğal afet. Deprem çok kötü bir şey. Hiç kimsenin başına gelmesin. Otobüslerde kaldık ıslandık. Çok kötü bir andı. Rabbimize asla şükür etmeyi unutmamız lazım. Ben çok beğendim burayı. İyi ki de Kırıkkale'ye gelmişiz. Ailemde memnun. Kırıkkale'yi çok seviyoruz ve yurdunu da. Çok teşekkür ederim evlerini bize açtıkları için" dedi.