KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Deprem bölgesine devlet ve millet tarafından yardımların gönderildiğini ifade eden Furkan Körpe (21) "Ben ilk defa gece 4'ü 10 geçeye kadar ayaktaydım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hiç ayakta kalmazdım bu saatlere kadar. Kurban olduğum Allah beni o saatlere kadar uyutmamış demek ki. Şuan da çok şükür canımız sağ. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimiz dört bir yandan yardımlarını gönderdi. Bize aşırı derecede yardım geldi. Allah milletimizin yokluğunu göstermesin. Acımızı acıları gibi paylaştılar. Rabbim onlara da yardımcı olsun inşallah" dedi.