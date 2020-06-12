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Ekonomi
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KYK borcunda erteleme ne zaman yapılacak?

2020-06-12 23:41:02
KYK borcunda erteleme ne zaman yapılacak?

KY borcu erteleme olacak mı?Öğrencilerin eğitim hayatını bittirdikten 2 yıl sonra aldıkları krediyi ödemeleri gereken KYK borçlarında erteleme olup olmayacağı bir süredir merak ediliyor. İşte KYK borçlarında son durum...

#1
Foto - Öğrenci yurdunda kalıyorsanız KYK; öğrenim kredisi alarak rahat etmek istiyorsanız yine KYK karşınıza çıkar. Öğrencilik sırasında her ay düzenli olarak gelen KYK kredileri okul bittiğinde kredi hakkını kullananlar için kabusa dönüşmeye başlar. Öğrencilerin eğitim hayatını bittirdikten 2 yıl sonra aldıkları krediyi ödemeleri gerekiyor.

Öğrenci yurdunda kalıyorsanız KYK; öğrenim kredisi alarak rahat etmek istiyorsanız yine KYK karşınıza çıkar. Öğrencilik sırasında her ay düzenli olarak gelen KYK kredileri okul bittiğinde kredi hakkını kullananlar için kabusa dönüşmeye başlar. Öğrencilerin eğitim hayatını bittirdikten 2 yıl sonra aldıkları krediyi ödemeleri gerekiyor.

#2
Foto - KYK'nın resmi adresinde yer alan bilgilerde, kredi geri ödemelerinin erteleneceği açıklandı.

KYK'nın resmi adresinde yer alan bilgilerde, kredi geri ödemelerinin erteleneceği açıklandı.

#3
Foto - Öğrenim kredisinin miktarında Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Endeksindeki artışlar baz alarak hesaplama yapılır.

Öğrenim kredisinin miktarında Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Endeksindeki artışlar baz alarak hesaplama yapılır.

#4
Foto - Öğrenim kredisine dair hesaplanan tutar ve ödeme taksitlerine ulaşabilmek için alternatif seçenekler sunulmuştur. Buna göre kişilerin KYK'nın resmi web sitesinde bulunan

Öğrenim kredisine dair hesaplanan tutar ve ödeme taksitlerine ulaşabilmek için alternatif seçenekler sunulmuştur. Buna göre kişilerin KYK'nın resmi web sitesinde bulunan "Öğrenim/Katkı Kredisi Borç Sorgulama" sayfasına girmesi yeterli olur. Online sorgulamanın yanında 444 0 472 numaralı GSB KİM'den ayrıntılı bilgiye erişim sağlanabilir.

#5
Foto - Mezun olduktan sonra vatandaşları strese sokan öğrenim kredisine dair ödemelerin yapılabilmesi için kişilere belirli bir süre verilmektedir. Bu süre kişilerin eğitim hayatının sonra ermesinden sonraki 2 yıldır. 2 yılın ardından kişilerin takip eden ay başında KYK taksitlerini ödemeleri gereklidir.

Mezun olduktan sonra vatandaşları strese sokan öğrenim kredisine dair ödemelerin yapılabilmesi için kişilere belirli bir süre verilmektedir. Bu süre kişilerin eğitim hayatının sonra ermesinden sonraki 2 yıldır. 2 yılın ardından kişilerin takip eden ay başında KYK taksitlerini ödemeleri gereklidir.

#6
Foto - KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasından önce kredi taahhütnamesini imzalarlar. Bu taahhütnamede ödeme süresi, ödeme miktarının Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanacağı belirtilir. Ödenmemesi durumunda borçların Vergi Dairesi Müdürlüklerine devri gerçekleşir. Devir işleminden sonra borçların ilgili banka üzerinden değil, vergi dairelerinden ödenmesi gerekir. Ödeme işleminin yapılmaması durumunda borçlu kişi adına icra işlemi başlatılır.

KYK öğrenim kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasından önce kredi taahhütnamesini imzalarlar. Bu taahhütnamede ödeme süresi, ödeme miktarının Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanacağı belirtilir. Ödenmemesi durumunda borçların Vergi Dairesi Müdürlüklerine devri gerçekleşir. Devir işleminden sonra borçların ilgili banka üzerinden değil, vergi dairelerinden ödenmesi gerekir. Ödeme işleminin yapılmaması durumunda borçlu kişi adına icra işlemi başlatılır.

#7
Foto - Öğrenim kredisi borçlarının tamamının belirlenen 2 yıllık ödeme başlangıç süresinden önce ödenmesi durumunda erken ödeme indirimi devreye sokulur. Erken ödeme indirimi Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden uygulanır. Anaparada herhangi bir indirim yapılması söz konusu olmaz.

Öğrenim kredisi borçlarının tamamının belirlenen 2 yıllık ödeme başlangıç süresinden önce ödenmesi durumunda erken ödeme indirimi devreye sokulur. Erken ödeme indirimi Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden uygulanır. Anaparada herhangi bir indirim yapılması söz konusu olmaz.

#8
Foto - Eğitim süresinin bitim tarihinden itibaren 1 yıl içinde kredi borcunun ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden %30 indirim yapılır. Borcun 2 yıl içinde ödenmesi halinde ise yine Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden %20 indirim yapılır.

Eğitim süresinin bitim tarihinden itibaren 1 yıl içinde kredi borcunun ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden %30 indirim yapılır. Borcun 2 yıl içinde ödenmesi halinde ise yine Yİ-ÜFE eklentileri üzerinden %20 indirim yapılır.

#9
Foto - Duruma uygun olan KYK borçluları, ödemelerini ertelemek için borç başlangıç tarihinden 1 ay öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet aracılığıyla sunulan

Duruma uygun olan KYK borçluları, ödemelerini ertelemek için borç başlangıç tarihinden 1 ay öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet aracılığıyla sunulan "Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" sayfasına girmelidir.

#10
Foto - KYK borç ödeme ve KYK borç sorgulama işlemlerinde olduğu gibi, KYK borç erteleme e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrenim-katkı kredisi geri ödemeleri ile ilgili taleplerin alınmasında yaşanan gecikme ve aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla öğrenim-katkı kredisi geri ödeme başvurularını manuel ortamdan elektronik ortama taşıdı. Kurumdan öğrenim-katkı kredisi almış olan öğrencilerden, daha önce yazılı müracaat ile alınan öğrenim-katkı kredisi erteleme talepleri bundan böyle e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Borç erteleme talebinde bulunmak isteyen öğrenciler, www.turkiye.gov.tr/kyk-geri-odemeerteleme-basvuru adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sonuçları da yine e-devlet kapısı üzerinden öğrenilebilecek.

KYK borç ödeme ve KYK borç sorgulama işlemlerinde olduğu gibi, KYK borç erteleme e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrenim-katkı kredisi geri ödemeleri ile ilgili taleplerin alınmasında yaşanan gecikme ve aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla öğrenim-katkı kredisi geri ödeme başvurularını manuel ortamdan elektronik ortama taşıdı. Kurumdan öğrenim-katkı kredisi almış olan öğrencilerden, daha önce yazılı müracaat ile alınan öğrenim-katkı kredisi erteleme talepleri bundan böyle e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Borç erteleme talebinde bulunmak isteyen öğrenciler, www.turkiye.gov.tr/kyk-geri-odemeerteleme-basvuru adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sonuçları da yine e-devlet kapısı üzerinden öğrenilebilecek.

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