KYK borcunda erteleme ne zaman yapılacak?

KYK borç ödeme ve KYK borç sorgulama işlemlerinde olduğu gibi, KYK borç erteleme e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrenim-katkı kredisi geri ödemeleri ile ilgili taleplerin alınmasında yaşanan gecikme ve aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla öğrenim-katkı kredisi geri ödeme başvurularını manuel ortamdan elektronik ortama taşıdı. Kurumdan öğrenim-katkı kredisi almış olan öğrencilerden, daha önce yazılı müracaat ile alınan öğrenim-katkı kredisi erteleme talepleri bundan böyle e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Borç erteleme talebinde bulunmak isteyen öğrenciler, www.turkiye.gov.tr/kyk-geri-odemeerteleme-basvuru adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sonuçları da yine e-devlet kapısı üzerinden öğrenilebilecek.