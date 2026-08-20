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Avrupa
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Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

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AA Giriş Tarihi:

Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

Federal Başsavcılıktan Kuzey Akım 1 ve 2 gaz boru hatlarına yönelik Eylül 2022'de düzenlenen sabotaja ilişkin açıklama yapıldı.

#1
Foto - Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

Açıklamada, "patlayıcı kullanarak saldırı gerçekleştirmek" ve "yapıları tahrip etmekle" suçlanan Vladimir Z'nin 3 Haziran 2024'te çıkarılan Avrupa tutuklama emri doğrultusunda bu sabah Zagreb Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda Hırvatistan'ın Pula kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

#2
Foto - Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

Dalgıç olan Vladimir Z'nin boru hatlarına patlayıcıların yerleştirilmesi için gerekli dalışlara katıldığı iddia edilen açıklamada, şüphelinin daha önce söz konusu sabotajla bağlantılı olarak tutuklanan Serhii Kuznietsov'un çevresindeki grubun üyesi olduğu ve Eylül 2022'de Bornholm Adası yakınlarında Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına patlayıcılar yerleştirdiği aktarıldı.

#3
Foto - Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

Açıklamada, Vladimir Z'nin Hırvatistan'dan iade edildikten sonra tutuklanması talebiyle Almanya'da hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi. Federal Başsavcılık, Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov hakkında 30 Haziran'da iddianame hazırlamıştı.

#4
Foto - Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında 21 Ağustos 2025'te yakalanan Kuznietsov, Kasım 2025'te Almanya'ya iade edilmişti ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Şüphelilerin ve suç ortaklarının yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdikleri ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri iddia ediliyor.

#5
Foto - Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırı, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı. Patlamalar, Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmiş, Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı için hayati öneme sahip Kuzey Akım 1 boru hattının yanı sıra henüz hizmete girmemiş olan Kuzey Akım 2'ye de zarar vermişti.

#6
Foto - Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

Batılı ülkelerin "sabotaj" olarak nitelendirdiği patlamalarla ilgili olarak Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı. Rusya, patlamaları doğrudan bir "uluslararası terörizm" olarak nitelendirmiş, sabotaj konusunda Batı ülkelerini ve ABD'yi suçlamıştı.

#7
Foto - Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

Bazı soruşturmalarda Ukrayna vatandaşlarının ve askeri personelin adı geçse de Rusya, sabotajın Ukraynalı gruplarca yapıldığına yönelik iddiaların "saçmalık" olduğunu, bunun ancak devlet düzeyinde yapılabileceğini öne sürmüştü. Batı ülkelerinin bunu gerçekleştirebileceğine işaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin bu işle ilgilendiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

#8
Foto - Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

Ukraynalı yetkililer ise saldırılarda herhangi bir dahlinin olmadığını, saldırıların Avrupa'daki enerji krizini tırmandırmak ve Rus gazına olan bağımlılık üzerinden panik yaratmak amacıyla Rusya tarafından bir sahte bayrak operasyonu olarak planlandığını yinelemişti.

#9
Foto - Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

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