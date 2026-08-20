Kuzey Akım sabotajcısı yakalandı Ukrayna hem kendini hem Avrupa’yı yakacak

Batılı ülkelerin "sabotaj" olarak nitelendirdiği patlamalarla ilgili olarak Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı. Rusya, patlamaları doğrudan bir "uluslararası terörizm" olarak nitelendirmiş, sabotaj konusunda Batı ülkelerini ve ABD'yi suçlamıştı.