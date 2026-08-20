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Her gece 15 ila 20 petrol tankeri geçiyor ABD Hürmüz’e ‘Gizli kapı’ açmış!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Her gece 15 ila 20 petrol tankeri geçiyor ABD Hürmüz’e ‘Gizli kapı’ açmış!

ABD ordusunun, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla gizli bir koridor oluşturduğu iddia edildi.

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Foto - Her gece 15 ila 20 petrol tankeri geçiyor ABD Hürmüz’e ‘Gizli kapı’ açmış!

Axios'un ismini vermeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, birkaç haftadır devam eden operasyon kapsamında her gece 15 ila 20 petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriş ve çıkış yapıyor.

#2
Foto - Her gece 15 ila 20 petrol tankeri geçiyor ABD Hürmüz’e ‘Gizli kapı’ açmış!

ABD'li yetkililer, bu yolla Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün dünya enerji piyasalarına ulaştırıldığını öne sürdü.

#3
Foto - Her gece 15 ila 20 petrol tankeri geçiyor ABD Hürmüz’e ‘Gizli kapı’ açmış!

Bu miktarın savaş öncesi seviyenin yaklaşık yarısına denk geldiğini belirten yetkililer, ancak bunun küresel petrol arzındaki kesintilerin azaltılmasına önemli katkı sağladığını ileri sürdü.

#4
Foto - Her gece 15 ila 20 petrol tankeri geçiyor ABD Hürmüz’e ‘Gizli kapı’ açmış!

Yetkililer, operasyonun yalnızca petrol yüklü tankerlerin güvenli şekilde boğazdan çıkarılmasını kapsamadığını, ABD ordusunun boş tankerlerin de Umman Denizi'nden, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giriş yapmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

#5
Foto - Her gece 15 ila 20 petrol tankeri geçiyor ABD Hürmüz’e ‘Gizli kapı’ açmış!

Operasyonun ABD'nin North Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünden yönetildiğini ileri süren yetkililer, gemilerin her gece belirlenen saat aralıklarında, biri boğazdan çıkış diğeri giriş olmak üzere iki ayrı konvoy halinde hareket ettiği ve ABD ordusunun yönlendirmeleri doğrultusunda güney kanalından geçtiği iddiasında bulundu.

#6
Foto - Her gece 15 ila 20 petrol tankeri geçiyor ABD Hürmüz’e ‘Gizli kapı’ açmış!

ABD'li yetkililer, operasyonun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'ın radar ve deniz gözetleme sistemlerini hedef aldığı iki haftalık askeri operasyonun ardından mümkün hale geldiğini ifade etti.

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Yorumlar

ata

komik yorum...

serhat

kıyıdan gözle bakınca karşı kıyıyı görüyorsun ne anlatıyorsunuz siz
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