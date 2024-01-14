Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

Kazanç sağlamak amacıyla farklı yollar arayan vatandaşlar son dönemlerde kesme altına ilgi gösteriyor. Üzerinde herhangi bir barkod bulunmayan, paketsiz şekilde satılan ve garantisi olmayan kesme altınla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bazı kuyumcular, alım ve satımını yapmamaya yönelik karar almıştı. Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, ilerleyen zamanlarda kendilerinin de oda olarak bu tarz bir karar alabileceklerini ifade etti. Kesme altının normalde atölyelerde kullanıldığını ve olmaması gerektiği bir şekilde popüler olduğunu aktaran Yönlüer, sahtecilik yöntemlerinin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara bildikleri esnaftan güvenilir şekillerde alışveriş yapmasını tavsiye etti. Müşterilerden paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almasını öneren kuyumcu esnafı, sosyal medyadaki kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini istedi.