Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

Oda olarak bu konuyla ilgili bir karar almayı planladıklarını aktaran Yönlüer, “Kesme altın, olması gerektiği gibi sadece kuyumcu esnafının kendi atölyeleri arasında kullanması lazım. Çünkü kimden geldiğini bilmediğimiz için biz de almaya çekiniyoruz. Resmi olarak henüz bir karar almadık ama Türkiye çapında bunun halka alım ve satımının kaldırılmasını düşünüyoruz. Eskişehir’de çok şükür nahoş bir durumla karşılaşmadık. Ama en son Antalya Kuyumcular Odası’ndan bir mesaj geldi, kaplama yapmışlar.