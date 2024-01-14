  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rıdvan’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor! Şampiyonluk hamlesi!

AKOM’dan açıklama geldi! Bu kez ne kar ne fırtına! Yarından itibaren…

Yarası olan gocunur! Destici damarlarına bastı

Kahvenin herkes peşinde ama acı gerçek ortaya çıktı! Su gibi akıyor yalnız vücuda giden 4 etki! Sır olay

Karneler ne zaman alınacak? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Kaç puanla alınır?

Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

Arda Turanlı Eyüpspor durdurulamıyor! Bu işin sırrı ne? 8 maçta 7 galibiyet!

İskenderun Sahili'nde su çekiliyor

İsrail’i Lahey’e o ülke şikayet etti! Neden Güney Afrika? İşte bu sorunun cevabı

Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!
Ekonomi
7
Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

2024-01-14 12:32:09
Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

Kuyumcu esnafı kesme altın tehlikesinin önüne geçmeye çalışıyor.

#1
Foto - Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, son dönemlerde popüler olan ve çeşitli sahtecilik yöntemleri için kullanılan kesme altın ticaretini tasvip etmediklerini söyleyerek, yakın zamanda oda olarak bir karar alabileceklerini açıkladı.

#2
Foto - Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

Kazanç sağlamak amacıyla farklı yollar arayan vatandaşlar son dönemlerde kesme altına ilgi gösteriyor. Üzerinde herhangi bir barkod bulunmayan, paketsiz şekilde satılan ve garantisi olmayan kesme altınla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bazı kuyumcular, alım ve satımını yapmamaya yönelik karar almıştı. Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, ilerleyen zamanlarda kendilerinin de oda olarak bu tarz bir karar alabileceklerini ifade etti. Kesme altının normalde atölyelerde kullanıldığını ve olmaması gerektiği bir şekilde popüler olduğunu aktaran Yönlüer, sahtecilik yöntemlerinin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara bildikleri esnaftan güvenilir şekillerde alışveriş yapmasını tavsiye etti. Müşterilerden paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almasını öneren kuyumcu esnafı, sosyal medyadaki kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini istedi.

#3
Foto - Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, kesme altının kuyumculuk sektöründe atölyeler ve dâhili kuyumcular arasında kullanıldığını belirtti.

#4
Foto - Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

Ancak son dönemlerde halk arasında olmaması gerektiği bir şekilde popüler olduğunu dile getiren Yönlüer, “Kayıt dışı bir şekilde müşterimize kesme altın gram olarak satılmaya başlandı. Biz bunu normalde kendimiz satmayı pek tasvip etmiyoruz ve Eskişehirli kuyumcular olarak müşterilerden alımını kaldırmayı düşünüyoruz. Çünkü güvenli değil, bu durumda sahtecilik çok oluyor. Müşterilerimizden ve halkımızdan paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almasını öneriyoruz. Kesme altın ileriye doğru biraz sorun oluşturacak gibi duruyor” dedi.

#5
Foto - Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

Oda olarak bu konuyla ilgili bir karar almayı planladıklarını aktaran Yönlüer, “Kesme altın, olması gerektiği gibi sadece kuyumcu esnafının kendi atölyeleri arasında kullanması lazım. Çünkü kimden geldiğini bilmediğimiz için biz de almaya çekiniyoruz. Resmi olarak henüz bir karar almadık ama Türkiye çapında bunun halka alım ve satımının kaldırılmasını düşünüyoruz. Eskişehir’de çok şükür nahoş bir durumla karşılaşmadık. Ama en son Antalya Kuyumcular Odası’ndan bir mesaj geldi, kaplama yapmışlar.

#6
Foto - Kuyumcular her an karar alabilir! Kesme altın alım satımında yeni tehlike

Dışı altın, içi maalesef bakır. O da düşük ayar geliyor. Bunları çok iyi analiz etmek lazım, anlayamıyorsun. O yüzden riskli ve biz de o riski minimize etmek adına hiç almayacağız ve satmayacağız. Müşterilerimize ve halkımıza tavsiyem, bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapmasıdır. Böyle sosyal medyadaki popüler haberlere çok itibar edilmemesi lazım. Kesme altın hiç zarar etmiyor falan deniliyor ama Cumhuriyet altını da tasarruf altını, paketli külçe altını da aynı. Hem QR kodlu hem de seri numaralı. Halkımızın böyle boş haberlere itibar etmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.

9 askerin şehit olduğu saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Köyde saklanıp el bombalarıyla saldırmışlar...
Gündem

9 askerin şehit olduğu saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Köyde saklanıp el bombalarıyla saldırmışlar...

Pençe Kilit Operasyon bölgesindeki hain saldırıda 9 askerimizin şehit olmasına neden olan saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Telsi..
Kardeş ülkeden şaşırtıcı Tayvan-Çin yorumu
Dünya

Kardeş ülkeden şaşırtıcı Tayvan-Çin yorumu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Tayvan'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin olarak, "Pakistan'ın Tayvan konusun..
9 şehitimiz varken Teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdi
Gündem

9 şehitimiz varken Teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askerlerimizin bulunduğu üsse sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu..
Nereden inceldi ise ilişkiler oradan kopsun! Türkiye de ABD üslerini artık hedef alması gerekmez mi?
Gündem

Nereden inceldi ise ilişkiler oradan kopsun! Türkiye de ABD üslerini artık hedef alması gerekmez mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Gazze, Kızıldeniz, K. Irak" başlıklı yazısı...
Akıma kapıldı! O anlar saniye saniye görüntülendi
Yaşam

Akıma kapıldı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Hatay'da elektrik direğine çıkan şahıs akıma kapıldı.
İsrail karıştı! Savunma Bakanı Gallant Savaş Kabinesi toplantısını terk etti
Dünya

İsrail karıştı! Savunma Bakanı Gallant Savaş Kabinesi toplantısını terk etti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği ortaya çıktı. Sebebi ise çok ilginç çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23