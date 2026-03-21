  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Piyasanın tozunu atmaya geliyor: Yeni model gün sayıyor! Tucker Carlson yine bombaladı! 9 milyonluk ülke Amerika'yı koyun gibi güdüyor Petrol dalgalanması yatırımcıyı merkeziyetsiz borsalara itti Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Ak Partili isim yanıtladı KKTC'de denizaltından füze mi fırlatıldı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Kuyumcular bile anlam veremedi: 43 yıl sonra bir ilk! Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Ünlü isim genç futbolcu hakkında konuştu! O ekipmandan aracında bulunmayan yandı! Cezası belli oldu! SOM-J hedefi nokta atışıyla vurdu: Milli füze sahada güç çarpanı olacak
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Kuyumcular bile anlam veremedi: 43 yıl sonra bir ilk!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortadoğu'daki saldırıların küresel altın fiyatları üzerindeki olumsun etkileri devam ediyor. Altın fiyatları 1983'ten bu yana görülen en büyük haftalık değer kaybına imza attı.

#1
Orta Doğu'daki savaş ve küresel belirsizliklere rağmen altın fiyatları sert düşerek 4 bin 500 dolar seviyesine geriledi ve 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.

#2
Küresel piyasalarda Orta Doğu'da tırmanan savaş ve artan jeopolitik risklerin gölgesinde dalgalanma sürerken, güvenli liman olarak görülen altın bu kez beklentilerin aksine sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Artan belirsizlik ortamına rağmen yatırımcıların pozisyon değiştirmesi, piyasada dikkat çeken bir kırılmaya işaret etti.

#3
"PİYASADA DİKKAT ÇEKEN BİR KIRILMA" Küresel piyasalarda altın fiyatları sert gerileyerek 4.500 dolar seviyesine düştü ve 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.

#4
"GÜVENLİ LİMAN" OLARAK GÖRÜLEN ALTINDAN KAÇIŞ Artan jeopolitik gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkış yaparken, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri de düşüşü hızlandırdı.

#5
FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ZAYIFLADI Uzmanlar, Orta Doğu'daki gelişmelerin enflasyon beklentilerini artırdığını ve bu durumun merkez bankalarının faiz indirimi ihtimalini zayıflattığını belirtiyor. Bu da altın üzerindeki baskıyı artıran temel faktörler arasında gösteriliyor.

#6
RİSK ALGISINDAKİ DEĞİŞİMLE GELEN SERT SATIŞ Son haftalarda aralıksız değer kaybeden altın, yatırımcıların risk algısındaki değişimle birlikte sert satış baskısı altında kalmaya devam ediyor

#7
İSTANBUL SERBEST PİYASASINDA RAKAMLAR Piyasalardaki sert dalgalanma sonrası İstanbul serbest piyasada bugün itibarıyla; Gram altın alış 6.401 TL, satış 6.405 TL, Çeyrek altın alış 10.860 TL, satış 11.488 TL, Ons altın ise alış 4.497 dolar, satış 4.498 dolar seviyesinde işlem görüyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23