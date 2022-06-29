Kuyumcu bile anlayamadı! Sahte altın şoku

Yaşadığı olayı anlatan Süleyman Tekin, “Pazartesi günü cumhuriyet altını sordu. Olmadığı için kendisine kartımı verip, gelmeden önce aramasını ve temin edeceğimi söyledim. Bir gün sonrası aradı, 1 saate kadar cumhuriyet altınının geleceğini söyledim. 40 dakika sonra geldi. 'Bakabilir miyim?' diyerek eline altını aldı. Kaç para olduğunu söylemek için fiyatlara bakıyordum, o ara cüzdanına altını koymuş. Ardından kart çıkarttı. Nakit olarak ödenebileceğini söyledim. Alamayacağını söyleyip banka kartını cüzdanına koydu, sahte altını da bana verdi. O anda başka müşteriler olduğu için anlayamadım. Daha sonra diğer müşterilere altın satarken, onun verdiği altında bir gariplik olduğunu fark ettim. Tartıp eksik gram olduğunu gördüm ve sahte olduğunu anladım” dedi.