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Kuyumcu bile anlayamadı! Sahte altın şoku

2022-06-29 14:26:14
Kuyumcu bile anlayamadı! Sahte altın şoku

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, kuyumcuyu sahte cumhuriyet altınla dolandırdı.

#1
Foto - Antalya’da bir kuyumcu, el çabukluğuyla cumhuriyet altınını sahtesiyle değiştirdiğini ileri sürdüğü kadından şikayetçi oldu. Dolandırıldığını altını tartınca anladığını belirten kuyumcu, “6 bin 800 lira zarardayım. Kadının verdiği sahte altının hiçbir değeri yok, bu çöp oldu” dedi. Kuyumcu ile kadının altın alışverişi anlarıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya’da bir kuyumcu, el çabukluğuyla cumhuriyet altınını sahtesiyle değiştirdiğini ileri sürdüğü kadından şikayetçi oldu. Dolandırıldığını altını tartınca anladığını belirten kuyumcu, “6 bin 800 lira zarardayım. Kadının verdiği sahte altının hiçbir değeri yok, bu çöp oldu” dedi. Kuyumcu ile kadının altın alışverişi anlarıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

#2
Foto - Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Mısır Çarşısı içerisindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu Süleyman Tekin’in (51) dükkanına genç bir kadın cumhuriyet altını almak istediğini söyledi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Mısır Çarşısı içerisindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu Süleyman Tekin’in (51) dükkanına genç bir kadın cumhuriyet altını almak istediğini söyledi.

#3
Foto - Tekin, cumhuriyet altınının olmadığını, daha sonra temin edebileceğini söyledi. Bir gün sonra işyerine tekrar gelen kadın, cumhuriyet altınını alıp cüzdanına koyarak banka kartıyla ödeme yapmak istedi. Tekin’in ücreti nakit istemesi üzerine ise şüpheli kadın altını almaktan vazgeçip, iddiaya göre cüzdanındaki sahte altını Tekin’e vererek kuyumcudan ayrıldı.

Tekin, cumhuriyet altınının olmadığını, daha sonra temin edebileceğini söyledi. Bir gün sonra işyerine tekrar gelen kadın, cumhuriyet altınını alıp cüzdanına koyarak banka kartıyla ödeme yapmak istedi. Tekin’in ücreti nakit istemesi üzerine ise şüpheli kadın altını almaktan vazgeçip, iddiaya göre cüzdanındaki sahte altını Tekin’e vererek kuyumcudan ayrıldı.

#4
Foto - Kadının kendisine verdiği cumhuriyet altınında farklılık gözlemleyen Tekin, altını tartınca dolandırıldığını anladı. Tekin’in ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettikleri kadını bulmak için çalışma başlattı. Tekin ile şüpheli kadının arasında geçen alışveriş anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerine giren kadının altını eline alması, ardından cüzdanına koyup Tekin’e banka kartını uzatması ve yine cüzdanından cumhuriyet altınını çıkartıp tezgaha koyarak kuyumcudan ayrılması yer aldı.

Kadının kendisine verdiği cumhuriyet altınında farklılık gözlemleyen Tekin, altını tartınca dolandırıldığını anladı. Tekin’in ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettikleri kadını bulmak için çalışma başlattı. Tekin ile şüpheli kadının arasında geçen alışveriş anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerine giren kadının altını eline alması, ardından cüzdanına koyup Tekin’e banka kartını uzatması ve yine cüzdanından cumhuriyet altınını çıkartıp tezgaha koyarak kuyumcudan ayrılması yer aldı.

#5
Foto - Yaşadığı olayı anlatan Süleyman Tekin, “Pazartesi günü cumhuriyet altını sordu. Olmadığı için kendisine kartımı verip, gelmeden önce aramasını ve temin edeceğimi söyledim. Bir gün sonrası aradı, 1 saate kadar cumhuriyet altınının geleceğini söyledim. 40 dakika sonra geldi. 'Bakabilir miyim?' diyerek eline altını aldı. Kaç para olduğunu söylemek için fiyatlara bakıyordum, o ara cüzdanına altını koymuş. Ardından kart çıkarttı. Nakit olarak ödenebileceğini söyledim. Alamayacağını söyleyip banka kartını cüzdanına koydu, sahte altını da bana verdi. O anda başka müşteriler olduğu için anlayamadım. Daha sonra diğer müşterilere altın satarken, onun verdiği altında bir gariplik olduğunu fark ettim. Tartıp eksik gram olduğunu gördüm ve sahte olduğunu anladım” dedi.

Yaşadığı olayı anlatan Süleyman Tekin, “Pazartesi günü cumhuriyet altını sordu. Olmadığı için kendisine kartımı verip, gelmeden önce aramasını ve temin edeceğimi söyledim. Bir gün sonrası aradı, 1 saate kadar cumhuriyet altınının geleceğini söyledim. 40 dakika sonra geldi. 'Bakabilir miyim?' diyerek eline altını aldı. Kaç para olduğunu söylemek için fiyatlara bakıyordum, o ara cüzdanına altını koymuş. Ardından kart çıkarttı. Nakit olarak ödenebileceğini söyledim. Alamayacağını söyleyip banka kartını cüzdanına koydu, sahte altını da bana verdi. O anda başka müşteriler olduğu için anlayamadım. Daha sonra diğer müşterilere altın satarken, onun verdiği altında bir gariplik olduğunu fark ettim. Tartıp eksik gram olduğunu gördüm ve sahte olduğunu anladım” dedi.

#6
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